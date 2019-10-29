Алексею Горбунову — 58: как живет знаменитый актер после возвращения из РФ в Украину

Во вторник, 29 октября, народный артист Украины, актер и музыкант Алексей Горбунов отмечает свой 58 день рождения.

За его плечами сотни ролей в театре и кино, самые известные из которых были сыграны в работах российского кинематографа. Однако в разгар Революции достоинства Горбунов вернулся в Киев. В связи с этим OBOZREVATEL решил узнать, как живет артист после возвращения из РФ в Украину.

Алексей Горбунов Фото: m.russia.tv

С самого начала Алексей Горбунов поддерживал Евромайдан. По информации некоторых СМИ, с декабря 2014 года актер отказался сниматься в российских фильмах и заявил, что не будет рассматривать возможность работы в России до окончания войны. Однако вскоре он пожаловался на ее нехватку в Украине.

"Как я привык жить — в России снимался в пяти картинах в год в главных ролях. Если вы историю посмотрите, то увидите, в скольких фильмах я снялся. И какие там роли. За пять лет жизни на Украине я снялся в двух фильмах, если мы говорим о прокате. И то роли в украинских лентах были эпизодическими и небольшими", — рассказывал Алексей.

Алексей Горбунов Фото: 24smi.org

Сейчас Горбунов играет в группе "Грусть пилота". Он всегда хотел заниматься музыкой. В России в артиста был очень плотный график и времени на это не хватало. О своем новом увлечении, что оно приносит копейки и денег едва хватает на бензин. Но, несмотря на это, музыкальную карьеру Алексей считает лучшим занятием, нежели украинское кино.

Алексей Горбунов Фото: antikor.com.ua

О кино же он говорит следующее: "Где кино? Один единственный вопрос. Где кино? Где потрясение от кино? Я хочу в кино увидеть, что с нами произошло за 5 лет. Мы – украинцы, кто мы? Что у нас внутри? Простые вопросы, о чем говорить должно кино. То, что умел Шукшин делать, Высоцкий", — отметил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый украинский художник Иван Марчук, заявив, что пожалел о том, что в свое время вернулся из США в Украину.

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