Комик Алексей Щербаков показал страстное видео с женой Еленой.

Ролик он выложил в сториз Инстаграма.

"Ладно, киски, визжите по полной. У друзей свадьба, выложил по собственному желанию", - прокомментировал видео Щербаков.

Про свою жену он рассказал в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю. Щербаков, по его словам, влюбился в Елену в школе, с 8 класса они вместе. Сейчас у них двое детей – мальчиков.

Щербаков также у Дудя сделал откровенное признание насчет секса с женой. После этого в сети развернулась травля в адрес комика: в его адрес стали часто писать гадости с оскорблениями и подколками.

Но Щербаков отбивается:

@shcherbakov_alexei

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