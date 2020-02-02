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2 февраля • обновлено в 08:10
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Алексей Щербаков показал страстное видео с женой

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Комик Алексей Щербаков показал страстное видео с женой Еленой.

Ролик он выложил в сториз Инстаграма.

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"Ладно, киски, визжите по полной. У друзей свадьба, выложил по собственному желанию", - прокомментировал видео Щербаков.

Про свою жену он рассказал в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю. Щербаков, по его словам, влюбился в Елену в школе, с 8 класса они вместе. Сейчас у них двое детей – мальчиков.

Щербаков также у Дудя сделал откровенное признание насчет секса с женой. После этого в сети развернулась травля в адрес комика: в его адрес стали часто писать гадости с оскорблениями и подколками.

Но Щербаков отбивается:

Алексей Щербаков показал страстное видео с женой

@shcherbakov_alexei

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Место
Россия
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