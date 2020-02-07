Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:39
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Алексей Панин "выкрикнул" "Слава Украине! Героям слава!"

3.7т
Читать материал на украинском

Одиозный российский актер Алексей Панин показал фотографию в образе украинского казака.

В своем Instagram-аккаунте артист опубликовал фотоснимок в костюме, в котором он выступал в спектакле "Вий".

Один из своих тэгов он посвятил украинскому приветствию.

"Слава Украине Героям Слава", - практически "выкрикнул" Панин.

Как сообщалось ранее, актер Алексей Панин дал новое скандальное интервью, в котором жестко высказался о шутках в свой адрес со стороны шоумена Максима Галкина и рассказал о своем отношении к юмору Гарика Харламова о видео с собакой.

Читайте также:

"Одна нога здесь, а другая..." Панин взорвал сеть откровениями про собаку и не только

"Готова вытерпеть все выходки": жена Панина поразила откровением

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
12
6
Смешно
4
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Вот, вот он! Будущий Президент Украины! Я-то думал кого Путин следующим назначит х-хлам, а этот достоин, он справится.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Этот "образ украинского казака" - "жалкое подобие левой руки" (из анекдота).
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги