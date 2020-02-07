Алексей Панин "выкрикнул" "Слава Украине! Героям слава!"

Одиозный российский актер Алексей Панин показал фотографию в образе украинского казака.

В своем Instagram-аккаунте артист опубликовал фотоснимок в костюме, в котором он выступал в спектакле "Вий".

Один из своих тэгов он посвятил украинскому приветствию.

"Слава Украине Героям Слава", - практически "выкрикнул" Панин.

Как сообщалось ранее, актер Алексей Панин дал новое скандальное интервью, в котором жестко высказался о шутках в свой адрес со стороны шоумена Максима Галкина и рассказал о своем отношении к юмору Гарика Харламова о видео с собакой.

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