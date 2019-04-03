Алексей Булдаков умер: 5 самых известных ролей

В среду, 3 апреля, на 68 году жизни в Монголии скончался российский актер Алексей Булдаков. Причиной смерти стал оборвавшийся тромб.

Пользователи соцсетей скорбят и вспоминают лучшие роли артиста, которых за годы карьеры насчитались десятки. OBOZREVATEL вспомнил самые известные фильмы с участием Булдакова.

За всю свою актерскую карьеру Алексей исполнил более 70 ролей в фильмах различных жанров. А в 2009 году он был удостоен звания Народного артиста России.

Алексей Булдаков Фото: 24СМИ

В кинематографе Булдаков дебютировал в 1982 году, сыграв партизана в картине Леонида Макарычева "Сквозь огонь". Затем он снимался в фильмах "Семен Дежнев" (1983), "Вот моя деревня…" (1985), "Единожды солгав" (1987), "Хлеб — имя существительное" (1988), "Белые одежды" (1992).

Особую известность Булдакову принесли съемки в комедии "Особенности национальной охоты" (1995), где он сыграл генерала Иволгина. Позже Булдаков сыграл Иволгина и в продолжениях картины: "Операция "С Новым годом!" (1996), "Особенности национальной рыбалки" (1997), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000) и "Особенности национальной политики" (2003).

"Особенности национальной охоты" Фото: obltv.ru

"Операция "С Новым годом!" Фото: Вокруг ТВ

"Особенности национальной рыбалки" Фото: liveinternet.ru

"Особенности национальной охоты в зимний период" Фото: 24СМИ

"Особенности национальной политики" Фото: Adservice

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге скончался актер Александр Васильев, известный ролями в некогда популярных российских сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург".

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