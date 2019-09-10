Александру Ревве — 44. Почему украинский шоумен стал российским и как выглядел в молодости

Популярный российский шоумен и телеведущий, звезда Comedy Club Александр Ревва во вторник,10 сентября, празднует день рождения. Так, артисту исполняется 44 года.

В связи с OBOZREVATEL предлагает читателю узнать биографию артиста и посмотреть, как он выглядел в молодости.

Александр Ревва Фото: 24smi.org

Александр Ревва родился 10 сентября 1974 года в Донецке. Несмотря на то, что местом его рождения стала Украина, по национальности он относит себя к русским и эстонцам. В детстве мальчик увлекался фокусами, которые придумывал самостоятельно. Также Ревва был участником кружков самодеятельности и всегда смешил зрителей своими юмористическими постановками.

Детское фото Александра Реввы (с мамой и сестрой) Фото: uznayvse.ru

После окончания школы Александр думал поступить в театральный институт, но все же юноша решил выбрать более основательную профессию и поступил в техникум промышленной автоматики, а затем окончил факультет менеджмента в Донецкой государственной академии управления. Некоторое время работал на шахте электрослесарем.

Александр Ревва Фото: stuki-druki.com

Александр Ревва с семьей Фото: 24smi.org

С 1995 года Ревва играл в команде КВН родного вуза. Также талантливый юноша периодически продавал свои идеи и шутки ребятам из других команд. Именно это помогло ему в 2000 году познакомиться с участниками команды Сочи "Утомленные солнцем" и стать официальным членом группы. Вместе они выиграли главный приз Высшей лиги КВН.

Ревва в команде КВН "ДонГАУ" из Донецка(1995 год) Фото: artchange.ru

Ревва впервые появился на телевидении Фото: pic-words.ru

Александр Ревва и Миша Галустян Фото: pic-words.ru

Александр Ревва на сцене КВН Фото: 24smi.org

С 2006 года Ревва переехал на постоянное место жительства в Москву, где ему предложили работать в качестве резидента в неизвестном, но перспективном проекте Comedy Club. На сцене юмористического шоу артист работал с 2006 по 2013 год в паре с Павлом Волей, Гариком Харламовым, Тимуром Батрудиновым и другими. С 2015 года комик снова продолжил сотрудничество с Comedy Club и больше стал работать сольно.

Александр Ревва в Comedy Club Фото: pic-words.ru

Александр Ревва и Гарик Мартиросян в Comedy Club Фото: 24smi.org

В 2009 году Ревва стал телеведущим шоу "Ты смешной!", которое вел вместе с еще одним выходцем из КВН Андреем Рожковым. В 2010 году вышел первый клип Александра под названием "Пэрэдайз". Позже он выпустил еще несколько хитов, в 2015 году все они вошли в альбом "Любовь".

В 2012 году Александр снялся в сериале "Зайцев+1" и кинолентах "Ржевский против Наполеона", "Одноклассники.ру" и "Легок на помине". Чуть позднее вышла в прокат картина "Дублер", где актеру досталось сразу несколько ролей. Ревва блестяще сыграл телезвезду и похожих на него мужчин.

Александр Ревва в фильме "Дублер" Фото: svit24.net

Сейчас комик продолжает участвовать в телепроектах и сниматься в кино. В 2017 году вышел фильм "Бабушка легкого поведения" с его участием, а в 2018 — комедия "Zомбоящик".

Ревва в фильме "Бабушка легкого поведения" Фото: gazeta.ru

Александр Ревва Фото из Instagram

Александр Ревва Фото из Instagram

Александр Ревва с женой и детьми Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женатый российский шоумен и артист Александр Ревва поцеловался на камеру с украинской певицей Светланой Лободой. Видео, которое попало в сеть, вызвало ажиотаж среди поклонников.

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