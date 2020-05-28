Александру Положинскому - 48: как он повлиял на украинскую музыку

28 мая 48 лет исполняется украинскому музыканту, лидеру группы Тартак Александру Положинскому. Артист родился в 1972 году в Луцке.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как артист повлиял на украинскую музыку, а также увидеть самые популярные песни группы.

Александр Положинский учился в военном интернате. После этого он поступил в технический университет на факультет экономики по специальности "экономика предприятия". В студенчестве участвовал в КВН.

В 1996-ом году Александр Положинский загорелся желанием выступить на фестивале "Червона Рута". У него был авторский репертуар из четырех песен, но не было музыкального коллектива, а для участия в престижном фестивале требовалась группа. Так возник коллектив "Тартак".

В начале 1998 года "Тартак" отправился в свой первый всеукраинский тур. После гастролей коллективу запретили выступать на открытых площадках Киева.

В 2002 году вышел дебютный альбом "Демо графічний вибух". На 5 песен, которые вошли в этот альбом, были отсняты видеоклипы.

В 2003 году вышел второй альбом группы "Система нервів", в который вошли 17 песен. Приняли участие в записи этих треков Катя Chilly, группы ТНМК, DE SHIFER, Фактично самі, Мотор'ролла, дуэт Свитязь.

В июне 2004 года появился третий альбом группы "Музичний Лист Щастя", состоящий из 15 композиций.

В 2005 году "Тартак" дал последний концерт в Киеве в старом составе. Тогда Андрей "Муха" и ди-джей Валик оставили группу и начали работу в коллективе "Бумбокс". В апреле к "Тартаку" присоединился гитарист Антон Егоров.

2005 год принес группе не только изменения в коллективе, но и новый альбом "Гуляйгород" и альбом ремиксов "Перший комерційний".

1 января 2010 года группа порадовала поклонников новым альбомом "Опір матеріалів",который позже получил премию "Непопса" в номинации "Лучшая пластинка года".

В альбом "Сімка", презентованный в 2012 году, вошло 12 песен, на 6 из которых сняли клипы.

В 2014 году Сашко Положинский начал проект "Бувье". У этого проекта есть альбом и несколько синглов.

Уже в 2015 году "Тартак" объявил о выходе нового альбома "Ввічність" и подготовке к туру в честь 20-летия группы.

2017 год отличился для "Тартака" выходом альбома "АнТАРТАКтида Частина Друга", а в 2018 году представили десятый альбом "АнТАРТАКтида. Частина Перша".

5 февраля 2019 года лидер легендарной украинской группы "Тартак" Александр Положинский сообщил, что покидает коллектив.

В свой 48 День рождения Положинский заявил, что официально стал безработным.

"Завершается четвертый двенадцатилетний цикл моей жизни и начинается пятый. Так сложилось, что именно в это время также происходят значительные изменения в моей жизни. Недавно я неожиданно покинул дело, которому посвятил два из четырех моих двенадцатилетних периодов. На днях я остался без официальной работы и без гарантированного ежемесячного дохода. Я не четких планов и понимания, чем бы хотел заниматься дальше", - написал музыкант.

Популярные клипы группы Тартак

Как ранее писал OBOZREVATEL, 27 мая исполнился 51 год российской группе "Машина времени". Коллектив был основан Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ в 1969 году.