Отдыхала в Крыму? Всплыло скандальное фото замминистра из "Слуги народа"

Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, чье имя всплыло в разговоре "слуг народа" с начальником полиции Кривого Рога, могла ездить в Крым после аннексии.
OBOZREVATEL нашел страницу чиновницы в Instagram. Среди традиционных фото красотки, есть еще одна, датированная ноябрем 2015 года. На ней она стоит рядом со светловолосой девушкой. А геотег указывает, что снимок был сделан в Крыму.
Отметим, что в опубликованном бывшим "слугой народа" Антоном Поляковым разговоре шла речь о том, что Клитина могла получить должность заместителя министра инфраструктуры "через постель".
Приводим часть разговора политиков:
- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая?
- Ого! Ох**енная!
- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра
(Звучит смех)
- Это называется, я чиста перед вами
- Капец, конечно, нееее, хороша подруга
Как сообщал OBOZREVATEL:
на первой опубликованной записи отчетливо слышен голос нардепа Юрия Корявченкова, известного актера студии "Квартал 95" "Юзика". Вместе с ним были коллеги Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина и Вячеслав Медяник;
в октябре СМИ сообщили, что некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога;
Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах". Позже политик подтвердил переписку с пранкером "Джокером";
В ноябре журналистка Светлана Крюкова сообщила, что "слуги" снова получили зарплату неофициально.
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