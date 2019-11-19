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19 ноября • обновлено в 14:52
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Отдыхала в Крыму? Всплыло скандальное фото замминистра из "Слуги народа"

1.9т
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Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, чье имя всплыло в разговоре "слуг народа" с начальником полиции Кривого Рога, могла ездить в Крым после аннексии.

OBOZREVATEL нашел страницу чиновницы в Instagram. Среди традиционных фото красотки, есть еще одна, датированная ноябрем 2015 года. На ней она стоит рядом со светловолосой девушкой. А геотег указывает, что снимок был сделан в Крыму.

Отдыхала в Крыму? Всплыло скандальное фото замминистра из "Слуги народа"

Отметим, что в опубликованном бывшим "слугой народа" Антоном Поляковым разговоре шла речь о том, что Клитина могла получить должность заместителя министра инфраструктуры "через постель".

Приводим часть разговора политиков:

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Ох**енная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра

(Звучит смех)

- Это называется, я чиста перед вами

- Капец, конечно, нееее, хороша подруга

Отдыхала в Крыму? Всплыло скандальное фото замминистра из "Слуги народа"
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Отдыхала в Крыму? Всплыло скандальное фото замминистра из "Слуги народа"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на первой опубликованной записи отчетливо слышен голос нардепа Юрия Корявченкова, известного актера студии "Квартал 95" "Юзика". Вместе с ним были коллеги Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина и Вячеслав Медяник;

  • в октябре СМИ сообщили, что некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога;

  • Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах". Позже политик подтвердил переписку с пранкером "Джокером";

  • В ноябре журналистка Светлана Крюкова сообщила, что "слуги" снова получили зарплату неофициально.

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Автор
Юрко Медянык Юрко Медянык
Место
Украина
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Антошин Денис
Антошин Денис
Я уже 10 лет отдыхаю в Крыму 2 раза в год, каждый год. Объездил весь полуостров, покатался по шикарному мосту. Но ее я в Крыму не видел
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Крым это Украина, так . Вот и отдыхала. Или Крым не Украина.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А што, в Крым нельзя ездить?
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