Александр Серов после ранения предстал в ужасном виде

Российский певец Александр Серов, который ранее пострадал в результате перестрелки, предстал перед публикой в неопрятном виде.
После инцидента в своем Instagram-аккаунте Серов записал видеообращение к поклонникам в неаккуратном, угрюмом и уставшем виде. Речь артиста поставлена не очень уверенно.
Новый год - уютный семейный праздник, и я решил поздравить вас просто, по-домашнему. Пусть мои самые искренние пожелания от сердца, от души летят сегодня от моего дома к вашим домам, дорогие друзья! С наступающим Новым годом! Ваш Александр Серов. #александрсеров#сновымгодом2020
При этом Александр Серов в скором времени собирается посетить с концертом Киев.
"С огромным удовольствием представлю свои новые песни, а также всеми любимые хиты!" – отмечается в его афише в Instagram.
Как сообщалось ранее, в конце прошлого года Александр Серов стал фигурантом перестрелки. В ходе случившегося в одном из подмосковных заведений инцидента артист получил ранение в ногу.
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