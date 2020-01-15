Александр Серов после ранения предстал в ужасном виде

Российский певец Александр Серов, который ранее пострадал в результате перестрелки, предстал перед публикой в неопрятном виде.

После инцидента в своем Instagram-аккаунте Серов записал видеообращение к поклонникам в неаккуратном, угрюмом и уставшем виде. Речь артиста поставлена не очень уверенно.

При этом Александр Серов в скором времени собирается посетить с концертом Киев.

"С огромным удовольствием представлю свои новые песни, а также всеми любимые хиты!" – отмечается в его афише в Instagram.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года Александр Серов стал фигурантом перестрелки. В ходе случившегося в одном из подмосковных заведений инцидента артист получил ранение в ногу.

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