На "Евровидение-2020" от России может поехать украинский певец

На международный песенный конкурс "Евровидение-2020" от России может поехать украинец Александр Панайотов.

Такое мнение "РИА Новости" высказал российский композитор и продюсер Игорь Крутой. Панайотов родился в Запорожье, однако на данный момент живет и работает в РФ.

На уточняющий вопрос, приняты ли какие-то окончательные решения, Крутой ответил, что, по его мнению, "Первый канал" "принял решение по Панайотову". "Процентов на девяносто, я думаю", – добавил продюсер.

Александр Панайотов Оренбург Медиа

Представительница певца комментировать информацию о его возможном участии в конкурсе не стала.

"Пока никаких комментариев не будет. У нас никакой информации нет на этот счет", – сообщила собеседница агентства. Пресс-служба "Первого канала" на соответствующий запрос пока не ответила.

facebook.com/aleksander.panayotov

Ранее портал ТВЦ передавал, что Панайотову "катастрофически не ведет" с "Евровидением".

В 2016 году вместо исполнителя на конкурс отправили Сергея Лазарева, а в 2017 году конкурсанта от РФ не было.

"В 2018 году все были уверены в победе Панайотова, но в Лиссабон поехала Юлия Самойлова. В 2019 году певец не смог поехать, так как его покровитель – "Первый канал", а в этом году претендентов отбирал ВГТРК", – отметили журналисты.

facebook.com/aleksander.panayotov

facebook.com/aleksander.panayotov

Добавим: 65-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Как уточнил глава "Первого канала" Константин Эрнст, решение о конкурсанте на "Евровидение" от РФ обычно принимается до конца февраля.

facebook.com/aleksander.panayotov

Предлагаем посмотреть некоторые выступления Александра Панайотова:

Как писал OBOZREVATEL, недавно звезда шоу "Голос страны" Александр Панайотов заявил, что конкурсант от России на "Евровидении" должен выступить с песней, способной объединить "братские" народы.

В прошлом году РФ на конкурсе второй раз представлял певец Сергей Лазарев, который занял с песней Scream! третье место. При этом очень похожий номер был у еще одной конкурсантки – представительницы Северной Македонии Тамары Тодевской.

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