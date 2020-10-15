Александр Морозов похудел на 40 кг: как сейчас выглядит звезда "Кривого зеркала"

Артист юмористического шоу "Кривое зеркало" Александр Морозов решился на шунтирование желудка, в результате которого потерял 40 килограммов.

Такими подробностями 47-летний артист поделился в интервью для программы "Судьба человека". По словам Морозова, на такой шаг ему пришлось пойти из-за проблем со здоровьем, вызванных избыточной массой тела. Он отметил, что не готов был долго заниматься спортом и истязать себя диетами, поэтому выбрал именно такой вариант (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Александр Морозов похудел на 40 кг коллаж

"Я всегда был полным. И мне кажется, что никогда не буду совсем худым. Признаюсь, я очень ленивый человек. Худеть в спортзале и сидя на диетах – совсем не для меня, поэтому мне сделали гастрошунтирование. Это обратимая операция, при желании можно вернуть первоначальный объем желудка, и я снова стану толстым. Большинство звезд, которые в прошлом были очень большими, наверняка, сделали эту операцию, просто врут, что похудели с помощью спорта и диет. Думаю, что своим враньем они только вредят людям, которые хотят худеть", – заявил комик.

Александр Морозов до и после похудения коллаж

Морозов также добавил, что давно собирался похудеть, но коллеги-юмористы отговаривали его от этой затеи, указывая на то, что вместе с килограммами он растеряет свой шарм. Однако артиста это не остановило: сейчас он сбросил 40 кг, а собирается еще 20 кг.

Александр Морозов до и после похудения коллаж

Александр Морозов похудел на 40 кг Instagram Александра Морозова

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный российский продюсер Максим Фадеев похудел на 90 кг благодаря спорту, правильному питанию и горячей воде.