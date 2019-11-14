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14 ноября • обновлено в 15:57
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"Алчно обманул!" Билык прокомментировала скандал с концертом в Харькове

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Ирина Билык прокомментировала ситуацию с концертом в Харькове, который вызвал недовольство зрителей. Люди возмущались, что, купив дорогие билеты якобы на концерт Билык, они попали на подведение итогов детского фестиваля, а артистка исполнила всего три песни.

В то же время на афише были фото и имя певицы, однако нигде не было сказано, что речь идет о сольном концерте. О том, что произошло на самом деле Билык написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Ирина Билык

Ирина Билык

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По словам Билык, во всем виноваты недобросовестные организаторы, которые не уведомили зрителей о том, что данный концерт не сольный.

"Пишу эти строки потому что мне обидно за вас! Обидно, что организатор моего выступления в Харькове так нагло и алчно обманул любимую и уважаемую мной аудиторию! Мое выступление в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями. Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить" - написала певица.

До последнего надеялась, что этот пост будет таким же светлым, добрым, с дискуссией, как у нас с вами обычно и бывает, но нет. Пишу эти строки потому что мне обидно за ВАС! Обидно, что организатор моего выступления в Харькове так нагло и алчно обманул любимую и уважаемую мной аудиторию! Отдельно для всех, а так же для СМИ хочу пояснить: Мое выступление вчера, 12.11 в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями.Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить. Я в гневе и забыла когда в последний раз была так расстроена. Так вот, дорогой организатор, хочу вам сказать, что вы не имеете никакого права и совести так поступать с моими поклонниками и мной! И я держусь из последних сил, чтобы не вывесить здесь ваши имена! Но у меня не доска позора, а тем кому надо сами поймут о ком я и, надеюсь, больше никогда не станут с вами работать. Я хочу пожелать вам всем, вашим близким и родным никогда в своей жизни не встречать таких алчных до наживы людей. Впереди у меня грандиозный тур и там, обещаю, мы с вами оторвемся по полной! Всегда ваша, Ира.

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Как ранее писал OBOZREVATEL, народная артистка Украины, певица Ирина Билык засветила грудь на пикантном снимке. На нем она позировала в черном боди с огромным декольте. Свой образ Билык дополнила длинными перчатками и колготками в сетку.

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Персона
Ирина Билык
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