"Алчно обманул!" Билык прокомментировала скандал с концертом в Харькове

Ирина Билык прокомментировала ситуацию с концертом в Харькове, который вызвал недовольство зрителей. Люди возмущались, что, купив дорогие билеты якобы на концерт Билык, они попали на подведение итогов детского фестиваля, а артистка исполнила всего три песни.

В то же время на афише были фото и имя певицы, однако нигде не было сказано, что речь идет о сольном концерте. О том, что произошло на самом деле Билык написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Ирина Билык today.ua

По словам Билык, во всем виноваты недобросовестные организаторы, которые не уведомили зрителей о том, что данный концерт не сольный.

"Пишу эти строки потому что мне обидно за вас! Обидно, что организатор моего выступления в Харькове так нагло и алчно обманул любимую и уважаемую мной аудиторию! Мое выступление в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями. Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить" - написала певица.

Как ранее писал OBOZREVATEL, народная артистка Украины, певица Ирина Билык засветила грудь на пикантном снимке. На нем она позировала в черном боди с огромным декольте. Свой образ Билык дополнила длинными перчатками и колготками в сетку.

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