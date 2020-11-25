Альбом саундтреков к фильму о "Евровидении", где спела Джамала, номинирован на "Грэмми"

Юля Ухина Люди 08:44, 25.11.2020 Обновлено: 09:15, 25.11.2020

Альбом саундтреков к фильму "Евровидение: История огненной саги", в котором спела украинская певица Джамала, номинирован на премию "Грэмми".

Об этом сообщила сама исполнительница на личной странице в Facebook. Отметим, что музыкальная пластинка "Евровидение. Сага" попала в номинацию "Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мой голос звучит не только в видеоотрывке, который вы видите, но и лидирует во всех припевах и еще в одном сольном куске! Все мои интерпретации утверждались музыкальными продюсерами Netflix по видеосвязи с Лос-Анджелесом! Знали бы вы, какая колоссальная работа была проведена по созданию попурри. Я счастлива, что принимала активное участие в этом", – написала Джамала.

Instagram Джамалы

В записи также приняли участие Деми Ловато (играет исландскую певицу Катиану), шведский баритон Эрик Мьенес (спел за Дэна Стивенса, исполнителя роли российского участника "Евровидения" Александра Лемтова), шведская певица, участница детского "Евровидения" 2006 года Молли Санден (спела за Рэйчел Макадамс) и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярные украинские музыканты Джамала и Pianoбой (Дмитрий Шуров) презентовали трогательный клип на песню "Эндорфины". Поклонники пришли в восторг от видеоработы музыкантов.

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