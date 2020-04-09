Альбине Джанабаевой – 41: как жена Меладзе выглядит без макияжа

Российская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева 9 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 41 год.

Как известно, Джанабаева – вторая жена певца Валерия Меладзе, у супругов двое детей. Несмотря на возраст, артистку часто хвалят за безупречную внешность и элегантность. В обычной же жизни Джанабаева носит спортивную одежду и не всегда пользуется косметикой. В день рождения певицы OBOZREVATEL предлагает узнать, как она выглядит без макияжа.

Альбина Джанабаева instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде, Россия.

В 2003 году она стала бэк-вокалисткой Валерия Меладзе, а с 2004 по 2013 год была солисткой украинской группы "ВИА Гра".

В 2004 году Альбина Джанабаева родила сына Константина, отцом которого оказался Валерий Меладзе.

После этого на певицу обрушился шквал критики, поскольку певец был женат, в браке подрастали три дочери. Альбина Джанабаева объясняла тогда, что не хотела никому причинять боли, но прекратить отношения с Меладзе не смогла.

Сейчас певица воспитывает двоих сыновей. Также она строит сольную карьеру.

41-летняя Джанабаева демонстрирует молодую внешность и элегантность, но она не скрывает того, как выглядит без макияжа:

Отметим, в 2019 году вышел совместный клип Джанабаевой и ее мужа Меладзе "Мегаполисы":

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