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9 апреля • обновлено в 06:30
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Альбине Джанабаевой – 41: как жена Меладзе выглядит без макияжа

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Российская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева 9 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 41 год.

Как известно, Джанабаева – вторая жена певца Валерия Меладзе, у супругов двое детей. Несмотря на возраст, артистку часто хвалят за безупречную внешность и элегантность. В обычной же жизни Джанабаева носит спортивную одежду и не всегда пользуется косметикой. В день рождения певицы OBOZREVATEL предлагает узнать, как она выглядит без макияжа.

Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева

instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде, Россия.

В 2003 году она стала бэк-вокалисткой Валерия Меладзе, а с 2004 по 2013 год была солисткой украинской группы "ВИА Гра".

В 2004 году Альбина Джанабаева родила сына Константина, отцом которого оказался Валерий Меладзе.

После этого на певицу обрушился шквал критики, поскольку певец был женат, в браке подрастали три дочери. Альбина Джанабаева объясняла тогда, что не хотела никому причинять боли, но прекратить отношения с Меладзе не смогла.

Сейчас певица воспитывает двоих сыновей. Также она строит сольную карьеру.

41-летняя Джанабаева демонстрирует молодую внешность и элегантность, но она не скрывает того, как выглядит без макияжа:

Из предыдущего поста я поняла, что вы, мои подписчики, выбираете для себя проверенные источники информации и не травите себя всем этим безудержным потоком "новостей", который выливается на нас 😊!!! И это разумно☝🏼👏🏼 А теперь поделитесь, что сейчас смотрите, если удаётся, может какой то сериал классный)... Я начала смотреть "Почему женщины убивают"! Прямо очень нравится 👍🏼 #пятница #selfie #movienight #emerald by @julia.queensbee 💚❤️💛

Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Я знаю бренд Avene несколько лет. Впервые попробовала в поездке, по совету фармацевта в европейской аптеке, и не разочаровалась! Но изучить по-настоящему могу сейчас, на самоизоляции... Решила протестировать все средства)))! Что могу сказать, косметика лечебная, для чувствительной кожи, на основе термальной воды, основное действие которой: смягчать и успокаивать раздражённую кожу 🚿 актуально в условиях перманентного нахождения дома. Спрей с термальной водой использую в течение всего дня, во время и после тренировок. После макияжа, кстати, тоже хороша! В общем, ДА!!! И 30 лет на рынке- это достойный возраст! Avene, с 30-летием вас! @eauthermaleavenerussia #AveneHappy30 #Avene #timetospray

Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Отметим, в 2019 году вышел совместный клип Джанабаевой и ее мужа Меладзе "Мегаполисы":

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Автор
Алина Мельник
Темы
Звездный бэкстейдж Блог шоубиз
Персоны
Валерий Меладзе Альбина Джанабаева
Место
Россия
Теги
фотографии день рождения скандалы Отношения роман звезды музыка люди шоу-бизнес шоу звезды без макияжа макияж
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