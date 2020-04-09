Альбине Джанабаевой – 41: как жена Меладзе выглядит без макияжа

Российская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева 9 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 41 год.
Как известно, Джанабаева – вторая жена певца Валерия Меладзе, у супругов двое детей. Несмотря на возраст, артистку часто хвалят за безупречную внешность и элегантность. В обычной же жизни Джанабаева носит спортивную одежду и не всегда пользуется косметикой. В день рождения певицы OBOZREVATEL предлагает узнать, как она выглядит без макияжа.
Альбина Джанабаева
instagram.com/albinadzhanabaeva
Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде, Россия.
В 2003 году она стала бэк-вокалисткой Валерия Меладзе, а с 2004 по 2013 год была солисткой украинской группы "ВИА Гра".
В 2004 году Альбина Джанабаева родила сына Константина, отцом которого оказался Валерий Меладзе.
После этого на певицу обрушился шквал критики, поскольку певец был женат, в браке подрастали три дочери. Альбина Джанабаева объясняла тогда, что не хотела никому причинять боли, но прекратить отношения с Меладзе не смогла.
Сейчас певица воспитывает двоих сыновей. Также она строит сольную карьеру.
41-летняя Джанабаева демонстрирует молодую внешность и элегантность, но она не скрывает того, как выглядит без макияжа:
Из предыдущего поста я поняла, что вы, мои подписчики, выбираете для себя проверенные источники информации и не травите себя всем этим безудержным потоком "новостей", который выливается на нас 😊!!! И это разумно☝🏼👏🏼 А теперь поделитесь, что сейчас смотрите, если удаётся, может какой то сериал классный)... Я начала смотреть "Почему женщины убивают"! Прямо очень нравится 👍🏼 #пятница #selfie #movienight #emerald by @julia.queensbee 💚❤️💛
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Отметим, в 2019 году вышел совместный клип Джанабаевой и ее мужа Меладзе "Мегаполисы":
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