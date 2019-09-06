Альбина Джанабаева ушла от Меладзе: что случилось

Российская певица Альбина Джанабаева прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе, который является братом ее мужа Валерия Меладзе.

Об этом звезда написала у себя в Instagram. "Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы "ВИА Гра", после которой начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг другими авторами, найти единомышленников и свою команду, а главное — узнать себя с новой стороны", — сообщила она.

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"Я благодарна тем годам и Константину Меладзе. Безмерно уважаю! Но уже с февраля 2018 года я веду сотрудничество с менеджмент-компанией Goldenlook. Здесь созданы и записаны песни "Спасибо, сердце", "Хочешь", ремейк "Самба белого мотылька", "День и ночь", "Такая, как есть", а в скором времени ожидаются новые хиты, обложки, интервью, съемки... Да, моя работа с продюсерским центром Меладзе прекращена. Давайте уйдем от обсуждений", — добавила Джанабаева.

При этом ни Константин, ни Валерий Меладзе публично так и не прокомментировали ее решение.

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