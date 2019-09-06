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8 сентября • обновлено в 11:38
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Альбина Джанабаева ушла от Меладзе: что случилось

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Российская певица Альбина Джанабаева прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе, который является братом ее мужа Валерия Меладзе.

Об этом звезда написала у себя в Instagram. "Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы "ВИА Гра", после которой начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг другими авторами, найти единомышленников и свою команду, а главное — узнать себя с новой стороны", — сообщила она.

Джанабаева, Брежнева и братья Меладзе

Джанабаева, Брежнева и братья Меладзе

Rambler

Новости
Альбина Джанабаева в наряде с пикантным декольте вышла в свет с Меладзе

"Я благодарна тем годам и Константину Меладзе. Безмерно уважаю! Но уже с февраля 2018 года я веду сотрудничество с менеджмент-компанией Goldenlook. Здесь созданы и записаны песни "Спасибо, сердце", "Хочешь", ремейк "Самба белого мотылька", "День и ночь", "Такая, как есть", а в скором времени ожидаются новые хиты, обложки, интервью, съемки... Да, моя работа с продюсерским центром Меладзе прекращена. Давайте уйдем от обсуждений", — добавила Джанабаева.

Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы Виа Гра, после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! А главное узнать себя с новой стороны. 🙏🏻 Я благодарна тем годам... и Константину Меладзе 🙏🏻безмерно уважаю! Но уже с Февраля 2018 года все, что происходило со мной- песни "Спасибо, сердце", "Хочешь", ремейк "Самба белого мотылька", "День и ночь", "Такая, как есть" , а в скором времени новинки, обложки, интервью, съемки,- это сотрудничество с менеджмент-компанией #Goldenlook Да, мое сотрудничество с @meladzemuzic прекращено. Давайте уйдём от обсуждений и продолжим наслаждаться новой песней #Такаякакесть ❤❤❤

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

При этом ни Константин, ни Валерий Меладзе публично так и не прокомментировали ее решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева вызвала ажиотаж в сети своим высказыванием о сексе.

Кроме того, певицу пристыдили за дерзкий внешний вид на фото, где она позировала на фоне роскошного красного авто.

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Kogan Viktoria
Kogan Viktoria
У обоих братьев тяга к шалавам
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васильевич василий
васильевич василий
Грузина на негра обменяла
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Таро Аграфина
Таро Аграфина
Жалеет ли он что ушел? https://www.youtube.com/watch?v=WDhkDLUGMgM&feature=youtu.be
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