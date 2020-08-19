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Аласания прокомментировал скандал со школьником, которому отказали в участии в детском Евровидении

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Аласания прокомментировал скандал со школьником Максимом Ткачуком

Аласания прокомментировал скандал со школьником Максимом Ткачуком.

Председатель национального вещателя "Суспільне" Зураб Аласания пояснил, что 12-летнему Максиму Ткачуку отказали в участии в детском Евровидении из-за того, что он нарушил правила. Школьник принял участие в конкурсе Лондоне, одним из организаторов которого был орган исполнительной власти России.

Об этом чиновник заявил на своей странице в Facebook. По его словам, бабушка мальчика с Волыни Лариса Ткачук подала заявку на участие в нацотборе конкурса, где не указала победу на песенном фестивале Stars of the Albion в Лондоне в марте 2020 года.

"Соорганизатором конкурса был "Русский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне". Эта организация является органом исполнительной власти РФ. Правила нарушены. Участие в Евровидении отменено. Но "мураевы" искусно подменяют понятия, и педалируют не "Россотрудничество", а "сирота" и "месть за "Смуглянку", – отметил Аласания.

Также председатель правления НСТУ привел цитату главы "Россотрудничества" Евгения Примакова, где он заявил, что Россия хотела использовать конкурс в Лондоне для получения политической поддержки.

"Наверное мы должны искать и находить людей условно в Великобритании, которые сказали бы: "Да, Крым русский". Но там, где мы не можем найти таких людей, мы должны найти точки солидаризации с любого другого повода в общих интересах" , – пояснил Примаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Ткачук исполнил песню "Смуглянка" на песенном фестивале в Лондоне. В сети его обвинили в популяризации "русского мира". Впоследствии НОТУ аннулировала заявку школьника на участие в детском песенном конкурсе "Евровидение-2020" из-за нарушения условий положения о Нацотборе.

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УкраинаЛуцкНацотбор на ЕвровидениеЕвровидениескандалыЗураб Аласания
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