Актрисы "Женского Квартала" рассказали о своих планах и коронных блюдах на Пасху

Украинские звезды студии "Квартал 95" и участницы проекта "Женский Квартал" поделились своими коронными блюдами и семейными традициями на Пасху. А также рассказали, как планируют отмечать праздник в 2020 году.

Об этом сообщают "Факты". Так, по словам издания, в грузинско-украинской семье Веры Кекелии на стол готовят не только традиционные пасхальные блюда.

Вера Кекелия с мужем Фото: instagram/kekeliavera

"У нас всегда на столе запеченная целая курица в духовке, грузинская мамалыга с сыром сулугуни и, конечно же, свежеприготовленная аджика. Это просто must have на нашем праздничном столе", – рассказала Вера.

К слову, отмечается, что девушка всегда на Пасху ездила в гости к родителям. Но в этот раз она останется дома, и они будут отмечать вместе онлайн.

В семье Екатерины Никитиной накрывают традиционный украинский стол и садятся за него в вышиванках. А также обязательно устраивают необычные "бои" яйцами.

Екатерина Никитина с семьей Фото: instagram/zhenskiykvartal_official

"На столе точно есть домашняя колбаска, сало, а еще тушеная картошечка с мясом. Каждую Пасху мы собираемся на завтрак всей семьей у бабушки, садимся за праздничный стол в вышиванках. А после него мы устраиваем бои яйцами. Для этого на поляне нужно выкопать ямку и по очереди скатывать туда яйца. Чей "снаряд" окажется самым крепким, тот и победитель", – рассказала Екатерина. К слову, она отметит Пасху в этом году с родителями и братом дома.

Марта Адамчук не только готовит к празднику традиционные блюда, но украшает дом, сама разрисовывает крашанки. В этом году из-за коронавируса ей также, как Вере Кекелии и Лали Эргемлидзе, придется сидеть дома.

Марта Адамчук с семьей Фото: instagram/zhenskiykvartal_official

Что касается Александры Машлятиной, Анастасии Оруджовой и Насти Евтушенко – они не представляют праздничный стол без традиционных блюд. К слову, последняя готовит на Паску еще печеночный торт, пасхальную грудку и шовдарь.

Александра Машлятина с семьей Фото: instagram/zhenskiykvartal_official

Анастасия Оруджова Фото: instagram/orudjova_nastya

Настя Евтушенко Фото: fakty.ua

Элина Мбани решила в этом году поэкспериментировать и впервые в жизни приготовит холодец, который ранее готовила только с мамой.

Элина Мбани Фото: fakty.ua

"Обычно на Пасху мы с мамой наготавливаем много разнообразных вкусностей – и холодец варим, и голубцы лепим. И вот в этом году я решила первый раз в жизни сама испечь паску! А еще приготовить холодец по маминому рецепту", – рассказала Элина.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как испечь вкуснейшую паску в домашних условиях.