Актрисы СССР, которые прославились детьми: яркие фото

Многие актеры ждут своего звездного часа годами, а некоторым удается прославиться еще в детском возрасте. Так, часто некоторые из них заканчивают карьеру достаточно скоро, а некоторым удается стать настоящими звездами кино.

О самых известных актрисах, которые начали сниматься в кино еще детстве, написал в своем блоге на Live Journal блогер Виталий Дубогрей.

В 8 лет в кино появилась Наталья Селезнева, в роли Сашеньки в фильме "Алеша Птицын вырабатывает характер".

Наталья Селезнева, 1953 год

Настоящая слава пришла к актрисе в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Наталья Селезнева, 1965 год

В 8 лет первую роль сыграла Светлана Немоляева в фильме "Близнецы".

Светлана Немоляева, 1945 год

Узнаваемой ее сделали роли в комедиях Эльдара Рязанова через 30 лет.

Светлана Немоляева в фильме "Служебный роман", 1977 год

Анна Каменкова получила свою первую роль в кино в 6 лет, сыграв в картине "Девочка ищет отца".

Анна Каменкова, 1959 год

Позднее у актрисы было не особо много громких ролей в кино, но она стала мастером дубляжа.

Анна Каменкова

В 9 лет получила свою первую роль Лариса Луппиан. Она сыграла Дзидру в фильме "Ты не сирота".

Лариса Луппиан, 1962 год

Прославилась актриса благодаря фильму "Поздняя встреча".

Лариса Луппиан, 1978 год

10-летняя Наталья Рычагова появилась в картине "Васек Трубачев и его товарищи".

Наталья Рычагова, 1955 год

Слава обрушилась на Наталью Рычагову после выхода фильма "Офицеры".

Наталья Рычагова, 1971 год

Наталья Богунова дебютировала в кино в одиннадцатилетнем возрасте в фильме Игоря Таланкина "Вступление".

Наталья Богунова, 1962 год

Известность ей принесла роль Снегурочки в "Весенней сказке", и учительницы в "Большой перемене".

Наталья Богунова, 1973 год

Елена Проклова появилась на экране в 12 лет, получив главную роль в фильме "Звонят, откройте дверь".

Елена Проклова, 1965 год

Сейчас актрису вспоминают, как стюардессу Ларису Ивановну из "Мимино".

Елена Проклова, 1977 год

В 13 лет Ольга Машная сыграла в фильме "Первые радости".

Ольга Машная, 1977 год

Позже она прославилась благодаря роли в "Гардемаринах".

Ольга Машная, 1987 год

Наталия Белохвостикова попала в кино в 13 лет. Небольшую славу ей принесла роль в короткометражке "Настасья и Фомка".

Наталия Белохвостикова

В 13 лет состоялся кинодебют у Натальи Даниловой в фильме "Завтра, третьего апреля...".

Наталья Данилова, 1969 год

Слава к ней пришла после исполнения роли Вари Синичкиной в картине "Место встречи изменить нельзя".

Наталья Данилова, 1979 год

14-летняя Татьяна Догилева запомнилась в фильме "Отдать швартовы!".

Татьяна Догилева, 1971 год

Будучи школьницей, начала сниматься в кино Елена Цыплакова. 14-летняя девочка сыграла в "Не болит голова у дятла".

Елена Цыплакова, 1974 год

Настоящую славу ей принесла роль Кэтти в "Д’Артаньян и три мушкетера".

Елена Цыплакова, 1979 год

15-летнюю Ларису Удовиченко заметил режиссер Александр Павловский, пригласив на роль школьницы Людмилочки в ленте "Счастливый Кукушкин".

Лариса Удовиченко, 1970 год

Главная роль в карьере актрисы - это Манька Облигация из "Место встречи изменить нельзя".

Лариса Удовиченко, 1979 год

Кинокарьера Любови Виролайнен началась с роли в картине "На переломе".

Любовь Виролайнен, 1957 год

Первая главная роль состоялась гораздо позднее, в 1969 году она сыграла Машу в фильме "Дорога домой".

Любовь Виролайнен, 1969 год

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