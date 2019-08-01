Актрисы сериала Зеленского собрались в Крым

Актрисы из сериала "Сваты" студии "95 Квартал" Олеся Железняк и Татьяна Кравченко собрались поехать на гастроли в аннексированный Крым.

По данным "Крым. Реалии", афиши спектакля "Милая моя" с их участием развешаны на улицах городов оккупированного полуострова.

"Сваты" MySlo

Согласно вывескам, всего планируется семь показов спектакля в Крыму: в Ялте – 1 августа, в Симферополе – 2 августа, в Севастополе – 3 августа, в Керчи – 4 августа, в Феодосии – 5, в Евпатории – 6 августа, в Судаке – 7 августа.

Афиша

На сайте онлайн-продажи билетов указано, что стоимость похода на спектакль варьируется от 1100 до 3100 рублей (около 440 / 1230 грн).

Афиша концерта spbconcert

Реклама концерта в аннексированном Крыму

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