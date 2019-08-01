Актрисы сериала Зеленского собрались в Крым

Актрисы из сериала "Сваты" студии "95 Квартал" Олеся Железняк и Татьяна Кравченко собрались поехать на гастроли в аннексированный Крым.
По данным "Крым. Реалии", афиши спектакля "Милая моя" с их участием развешаны на улицах городов оккупированного полуострова.
"Сваты"
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Согласно вывескам, всего планируется семь показов спектакля в Крыму: в Ялте – 1 августа, в Симферополе – 2 августа, в Севастополе – 3 августа, в Керчи – 4 августа, в Феодосии – 5, в Евпатории – 6 августа, в Судаке – 7 августа.
Афиша
На сайте онлайн-продажи билетов указано, что стоимость похода на спектакль варьируется от 1100 до 3100 рублей (около 440 / 1230 грн).
Афиша концерта
spbconcert
Реклама концерта в аннексированном Крыму
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В ноябре 2017 Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.
Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.
В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.
Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.
С 1 июля в Украине начали показ шестого сезона "Сватов".
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