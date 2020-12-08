Актрису скандального фильма "Дау.Наташа" номинировали на "Европейский Оскар": где и когда состоится церемония

В субботу, 12 декабря, в онлайн-формате состоится церемония вручения премии European Film Awards. Так, в числе номинантов на престижную награду оказалась украинская актриса Наталья Бережная, исполнившая главную роль в фильме "Дау. Наташа" режиссера Ильи Хржановского.

Соответствующий список был опубликован на официальном сайте премии. Отметим, что Бережная представлена в категории "Лучшая актриса 2020 года". Она стала первой украинской артисткой, удостоенной этой номинации.

Премия Европейской киноакадемии (European Film Awards) присуждается ежегодно с 1988 года и только картинам европейского кинопроизводства. Ее называют европейским Оскаром. Среди актрис-лауреаток – Жюльет Бинош, Эмили Уотсон, Изабель Юппер, Марион Котийяр, Пенелопа Крус, Тильда Суинтон, Хелен Миррен и другие.

Наталья Бережная – непрофессиональная актриса, как и почти все участники кинопроекта "Дау". Наряду с ней в номинации оказались Эни Даль Торп ("Чартер"), Андреа Брайн Ховиг ("Надежда"), Марта Ниэто ("Мать"), Нина Хосс ("Моя младшая сестра") и Паула Бир ("Ундина").

Кинокартина рассказывает про буфетчицу, которая переживает разочарования в жизни и в любви. Основное действие разворачивается в буфете при научно-исследовательском институте, куда приходят сотрудники, в том числе и французский ученый, с которым Наташа сближается. На следующий день ее вызывает на допрос генерал КГБ.

В фильме также показана скандальная сцена с изнасилованием буфетчицы бутылкой. Режиссер Илья Хржановский, который снял скандальный фильм "Дау", объяснил, зачем включил ее в киноленту. Он заявил, что это было частью "игровых обстоятельств", через которые зрители должны были понять всю сущность общества тоталитарного СССР.

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