Американскую актрису и певицу Хилари Дафф обвинили в секс-торговле детьми.

Об этом сообщает The Blast. По словам издания, артистку начали критиковать в соцсетях после того, как она опубликовала обнаженный снимок своего 8-летнего сына Луки. Некоторые пользователи предположили, что это не просто семейный кадр. Они заявили, что Дафф может быть вовлечена в сексуальную торговлю детьми, так как не видит ничего плохого в публикации подобных фото.

Хилари Дафф Фото: instagram/hilaryduff

К слову, уточняется, что звезда уже удалила фото. Она также отреагировала на слова критиков в своем Twitter-аккаунте.

Хилари Дафф с сыном Лукой Фото: instagram/hilaryduff

"Я понимаю, что сейчас всем скучно… Но это действительно отвратительно… Тот, кто придумал подобный бред и выбросил его во Вселенную, должен отдохнуть от своего телефона. Может быть, завести себе хобби", – подчеркнула Дафф.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Ксения Собчак показала сыну Платону свое фото, на котором она в компании еще двух знаменитостей позировала в полуобнаженном виде.