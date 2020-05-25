Актрису Хилари Дафф обвинили в секс-торговле детьми

Кристина Долматова Люди 16:35, 25.05.2020

Американскую актрису и певицу Хилари Дафф обвинили в секс-торговле детьми.

Об этом сообщает The Blast. По словам издания, артистку начали критиковать в соцсетях после того, как она опубликовала обнаженный снимок своего 8-летнего сына Луки. Некоторые пользователи предположили, что это не просто семейный кадр. Они заявили, что Дафф может быть вовлечена в сексуальную торговлю детьми, так как не видит ничего плохого в публикации подобных фото.

Хилари Дафф
Фото: instagram/hilaryduff

К слову, уточняется, что звезда уже удалила фото. Она также отреагировала на слова критиков в своем Twitter-аккаунте.

Хилари Дафф с сыном Лукой
Фото: instagram/hilaryduff

"Я понимаю, что сейчас всем скучно… Но это действительно отвратительно… Тот, кто придумал подобный бред и выбросил его во Вселенную, должен отдохнуть от своего телефона. Может быть, завести себе хобби", – подчеркнула Дафф.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Ксения Собчак показала сыну Платону свое фото, на котором она в компании еще двух знаменитостей позировала в полуобнаженном виде.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Скоро будут дома! Украина вытащила из плена захваченных пиратами моряков

Украинцы ждут тесты на COVID-19 по 10 дней и умирают. Почему так происходит и как провериться на коронавирус в Украине

На Черновол завели еще одно дело: экс-нардеп рассказала, в чем подозревают

Китай сделал заявление о "новой холодной войне" с США и союзе с Россией

"Майданы в Украине происходили с подачи Запада": Савченко дала интервью пропагандистам НТВ