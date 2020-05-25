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25 мая • обновлено в 17:00
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Актрису Хилари Дафф обвинили в секс-торговле детьми

1.3т
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Американскую актрису и певицу Хилари Дафф обвинили в секс-торговле детьми.

Об этом сообщает The Blast. По словам издания, артистку начали критиковать в соцсетях после того, как она опубликовала обнаженный снимок своего 8-летнего сына Луки. Некоторые пользователи предположили, что это не просто семейный кадр. Они заявили, что Дафф может быть вовлечена в сексуальную торговлю детьми, так как не видит ничего плохого в публикации подобных фото.

Хилари Дафф

Хилари Дафф

Фото: instagram/hilaryduff

К слову, уточняется, что звезда уже удалила фото. Она также отреагировала на слова критиков в своем Twitter-аккаунте.

Хилари Дафф с сыном Лукой

Хилари Дафф с сыном Лукой

Фото: instagram/hilaryduff

"Я понимаю, что сейчас всем скучно… Но это действительно отвратительно… Тот, кто придумал подобный бред и выбросил его во Вселенную, должен отдохнуть от своего телефона. Может быть, завести себе хобби", – подчеркнула Дафф.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Ксения Собчак показала сыну Платону свое фото, на котором она в компании еще двух знаменитостей позировала в полуобнаженном виде.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Хилари Дафф
Теги
шоу-бизнес шоу
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