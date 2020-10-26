Актрису фильма "Интердевочка" и ее супруга задержали за мошенничество с имуществом звезды СССР Баталова

Известную советскую актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина подозревают в причастности к мошенничеству с имуществом народного артиста СССР Алексея Баталова. На них открыли уголовное дело.

Следствие признало потерпевшими по делу вдову актера Гитану Леонтенко и его дочь Марию Баталову, передает MК.ru

Как стало известно, на данный момент на спорное имущество наложен арест. Также проводится ряд экспертиз, в том числе почерковедческая, чтобы выявить законность заключенных договоров.

Актрису фильма "Интердевочка" и ее супруга подозревают в мошенничестве Комсомольская правда

Напомним, Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года. Позже вдову и дочь актера мошенническим способом лишили доли в четырехкомнатной квартире, мастерской артиста, двух квартир и крупной денежной суммы.

Как сообщал OBOZREVATEL, вдова трагически погибшего в 2000 году украинского журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава рассказала, как жила после смерти супруга и почему уехала из Украины в США.