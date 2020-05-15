Российскую актрису, звезду фильма "А зори здесь тихие" Аллу Мещерякову обокрали за несколько дней до смерти.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По словам инсайдеров, из квартиры артистки и ее мужа, режиссера Владимира Коновалова пропали 30 тысяч рублей и драгоценности. Их дочь Наталья заявила каналу, что подозревает в краже сиделку отца.

Алла Мещерякова

Дочь Мещеряковой и Коновалова считает, что преступление произошло в период между 9 и 11 мая. Сейчас полиция ищет подозреваемую, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Алла Мещерякова Фото: glbnews.com

Также отмечается, что сиделку, которая работала в доме Мещеряковой, обвиняют в краже не в первый раз. Ее предыдущие клиенты оставили в сети отрицательный отзыв, добавив, что она не вызвала скорую помощь, когда пожилому человеку стало плохо.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская актриса Алла Мещерякова умерла в возрасте 77 лет. Причина смерти артистки не уточнялась.