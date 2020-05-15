Актрису Аллу Мещерякову обокрали перед смертью
Российскую актрису, звезду фильма "А зори здесь тихие" Аллу Мещерякову обокрали за несколько дней до смерти.
Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По словам инсайдеров, из квартиры артистки и ее мужа, режиссера Владимира Коновалова пропали 30 тысяч рублей и драгоценности. Их дочь Наталья заявила каналу, что подозревает в краже сиделку отца.
Дочь Мещеряковой и Коновалова считает, что преступление произошло в период между 9 и 11 мая. Сейчас полиция ищет подозреваемую, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также отмечается, что сиделку, которая работала в доме Мещеряковой, обвиняют в краже не в первый раз. Ее предыдущие клиенты оставили в сети отрицательный отзыв, добавив, что она не вызвала скорую помощь, когда пожилому человеку стало плохо.
Как сообщал OBOZREVATEL, российская актриса Алла Мещерякова умерла в возрасте 77 лет. Причина смерти артистки не уточнялась.