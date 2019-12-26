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26 декабря • обновлено в 07:55
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Актрисе Галине Волчек резко стало хуже: известны подробности

1.2т
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Состояние российской актрисы и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, которая была экстренно госпитализирована 23 декабря, резко ухудшилось.

Как сообщает Telegram-канал Mash, к прогрессирующей пневмании у артистки добавился ателектаз. Заболевание затрудняет дыхание, разрушаются ткани легких, в них увеличивается количество жидкости.

Галина Волчек

Галина Волчек

РИА Новости

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Мужа Елизаветы II госпитализировали в больницу: что известно

Галина Волчек пребывает в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние актрисы оценивается как крайне тяжелое.

Галина Волчек

Галина Волчек

mir24.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что актрису Галину Волчек госпитализировали в Боткинскую больницу вечером 23 декабря. Когда приехала скорая, артистка была уже не в сознании. После госпитализации Волчек ввели в медикаментозную кому.

По мнению врачей, к таким последствиям привел хронический бронхит.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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