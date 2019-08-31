Актриса "Женского квартала" вышла почти голая на сцену: появилось фото

Актриса "95 Квартала", участница нового сезона "Женский квартал" Валерия Товстолес взбудоражила мужскую аудиторию обнаженной грудью.

Она вышла на сцену во время съемок фестиваля "Весело" в Турции с посудой и меню, которыми прикрывала все свои прелести, передает пресс-служба студии.

"На отдыхе женщин с детьми узнать в толпе легко. Они – в парео. Вообще парео – как флаг над покоренной территории. Символ того, что бастион взят, и поживиться здесь больше нечем", – сказано в описании.

Валерия Товстолес разделась для номера kvartal95.com

Уточняется, что выпуск выйдет на телеканале "1+1" в последний день лета. Зрителей ждут номера, где события разворачиваются за барной стойкой, в кабинете диетолога и в настоящем гареме. Горячим номером станет та самая миниатюра, в которой муж и жена приходят в ресторан с эротической тематикой.

Именно ради этого номера Товстолес разделась. После съемок актриса призналась, что очень волновалась перед этим номером.

Участники "Квартала" на съемках в Турции kvartal95.com/

"Так сложились обстоятельства, что сначала костюм для этого номера был другим и не так реалистично выглядел, но весь юмор был построен именно на обнаженных официантах. Мы попытались придумать другой вариант костюма, а точнее его отсутствие. В результате номер вышел в разы смешнее и реалистичнее, когда мы с Валиком (Валентин Михиенко) вышли на сцену без одежды", – пояснила она.

По словам Валерии, в тот день было очень холодно в Турции, а на репетиции днем ​​даже начался ураган. "Судя по реакции в зале, мы все сделали правильно. Мужские журналы меня не особо интересуют. Да, я не стесняюсь своего тела и всегда выбираю наряды, которые подчеркивают мою фигуру. Но я люблю в женщинах загадку, кстати, как и у мужчин. В общем, всего должно быть в меру", – добавила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети много обсуждали первый выпуск "Квартала" без Владимира Зеленского. Недавно вышло полное видео, которое подверглось критике.

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