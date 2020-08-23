Украинская актриса обвинила коллегу в домогательствах: девушке посоветовали "сменить профессию"

Киевская актриса Татьяна Острецова обвинила коллегу Владимира Владимирова в якобы сексуальных домогательствах на съемочной площадке.

Девушка рассказала об инциденте на своей странице в Facebook. По ее словам, это произошло во время сцены, и она не решилась остановить съемки. Острецова призналась, что жалеет об этом.

"[Он] неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать за колени, якобы успокаивать, этот му*ак лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади – он лапал меня за ягодицы", – написала девушка.

Актриса считает, что Владимиров и ранее приставал к девушкам, однако из-за страха они молчат.

"На протяжении 4-5 дублей этот извращенец каждый раз пытался подниматься рукой выше колен, но я выкручивалась. Я до сих пор чувствую на своем теле ощущения от этого морального урода", – рассказала Острецова.

Пост девушки прокомментировал актер киевского театра им. Леси Украинки Михаил Аугуст. Он обвинил актрису, назвал ее недотрогой и посоветовал сменить профессию.

"Мужик молодец, я бы еще круче с тобой сделал",– написал он. Добавим, сообщение актер вскоре удалил.

Комментарий Михаила Аугуста

Фото коллеги, которые актриса опубликовала в соцсети Facebook / Татьяна Острецова

Владимир Владимиров Facebook / Татьяна Острецова

Пост девушки

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогерша по имени Алина обвинила в домогательствах российского актера Гошу Куценко. По словам девушки, женатый мужчина оказывал ей знаки внимания и пытался заманить в ресторан отеля.

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