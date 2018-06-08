Актриса Татьяна Лазарева призналась, что неизлечимо больна

51-летняя телеведущая и актриса Татьяна Лазарева призналась, что страдает язвенным колитом — воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК). Симптомы этой болезни значительно снижают качество жизни: человек живет с болью в животе, диареей, анемией, потерей веса и аппетита, слабостью, проблемами с кожей, сообщает "Вечерняя Москва".

"Диагноз язвенный колит мне поставили в 2014 году. Сейчас я понимаю, что не нужно стесняться этой болезни. Проблема никуда не исчезнет, если делать вид, что ее нет", — говорит актриса.

Вылечить ВЗК нельзя, но можно облегчить симптомы и вывести больного в длительную ремиссию. Большую роль играют правильно подобранное лечение и своевременное обращение ко врачу.

"Когда человеку ставят диагноз, о котором ни он, ни его окружение никогда не слышали, может показаться, что кроме него никто не болеет и он один в целом мире. Это очень тяжело эмоционально. Именно поэтому я решила рассказать о своей болезни публично: пусть остальные пациенты знают, что они не одни со своей бедой", — призналась Лазарева.

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