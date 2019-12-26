"Не хотят снимать": актриса рассказала о новых проблемах Асмус из-за порно в "Тексте"

Российская актриса и телеведущая Ирина Старшенбаум рассказала о проблемах Кристины Асмус из-за порно в фильме "Текст".

Так, по словам знаменитости, Асмус теперь не хотят снимать в своих фильмах продюсеры. Ведь ели ты обнажаешься, страна это не принимает, и это в дальнейшем пугает их. Об этом пишет "HELLO! Russia".

Ирина Старшенбаум и Кристина Асмус

"Если ты обнажаешься, страна это не принимает, и это в дальнейшем пугает продюсеров — такое же тоже может быть. И они ее (Кристину Асмус, — прим. ред.) уже не очень хотят снимать. Проблема в том, что у нас нет ниши эротического кино. Я знала, что в случае с "Текстом" все так будет", — рассказала Ирина.

Кроме того, актриса добавила, что ей тоже предлагали сниматься в этом фильме, но она отказалась.

"Мне предлагали сниматься в этом фильме. Но все зависит, конечно, от того, почему ты туда идешь. И все зависит еще от человека, с которым ты можешь позволить себе любое обнажение, не только физическое. От "Текста" в итоге я отказалась", — отметила Ирина.

Иван Янковский и Кристина Асмус Кадр из фильма "Текст"

Старшенбаум призналась, что причиной отказа послужил не другой проект, а возможная неловкая ситуация на съемках.

"Нет, ну это странно просто. Во-первых, у нас с Александром Петровым есть ряд совместных работ. Во-вторых, мне показалась странной сцена, где он смотрит постельный эпизод, в котором сыграли Кристина и Ваня Янковский. И, собственно, он реагирует на нее определенным образом. И я просто представила ад, который нас ждет после этого..." — подытожила актриса.

Ирина Старшенбаум и Александр Петров Фото: 24smi.org

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В прокат вышел фильм "Текст", в котором Асмус исполнила главную роль и он сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена Асмус вместе с Иваном Янковским.

Пользователи сети накинулись на Кристину и начали ее осуждать за столь провокационную роль. Они также начали заваливать ее мужа, комика Гарика Харламова вопросами: как он мог позволить жене сняться в подобном.

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь Асмус.

Позже в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".

Также стало известно, что во время съемок использовались специальные накладки, потому актеры даже не касались друг друга.

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