Актриса рассказала, какой стыд пережила на кастинге к "50 оттенкам серого"

Американская актриса, звезда сериала "Ривердейл" Люси Хейл, которая пробовалась на роль Анастейши Стил в фильме "50 оттенков серого" рассказала, какого стыда потерпела на кастинге из-за откровенных монологов.

О пережитом артистка рассказала в интервью Associated Press. Запись беседы издание опубликовало в Twitter.

Когда знаменитость читала один из монологов героини, то вдруг осознала, что ее смутил и шокировал текст. Она даже не поняла до конца, о чем тогда говорила. Девушка не расстроилась, что ей не досталась роль главной героини, ведь сам кастинг ее сильно напугал. В итоге Анастейшу Стил сыграла Дакота Джонсон.

Главную героиню сыграла Дакота Джонсон InStyle.ru

"Я была немного наивна относительно всего этого, но все равно пошла на кастинг. Я была очень молода. Это было десять лет назад, но достаточно давно", – подчеркнула 31-летняя Хейл.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда трилогии "50 оттенков серого" американская актриса Дакота Джонсон продемонстрировала голую грудь на церемонии закрытия 17-го Международного кинофестиваля в Марракеше.