Актриса Проклова назвала Ефремова "больным" после смертельного ДТП

Российская актриса Елена Проклова назвала "больным человеком" артиста Михаила Ефремова, который в июне устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

Так, Проклова тесно общалась с отцом Михаила Олегом Ефремовым. По ее словам, Михаил – хороший и ответственный человек, однако на него сильно влияние оказало увлечение алкоголем. Об этом шла речь в интервью актрисы изданию "СтарХит".

При этом артистка указала, что Ефремов обязан понести наказание, но травлю со стороны публики необходимо прекратить. так как он "больной человек".

Михаил Ефремов на месте ДТП Фокус

"Безусловно, каждый человек должен отвечать за свои действия. И Михаил не исключение, несмотря на все его таланты. Но мне кажется, у общества должно быть четкое понимание, что строго судить можно только себя. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий… Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повел?" – высказалась Проклова.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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