Актриса объяснила, почему ушла из Disney в порно: фото красотки

Актриса Мейтленд Уорд объяснила свой уход из фильмов студии Disney в порно. Она заявила, что в фильмах для взрослых зарабатывает значительно больше.

42-летняя артистка призналась, что совсем не жалеет о своем выборе. Об этом сообщает издание Daily Beast.

"Когда люди говорят, что мне пришлось пойти в порно, я смеюсь. Это хорошая работа, а я получаю больше денег сейчас", — поделилась звезда.

Уорд вспомнила, что ее агент был недоволен, когда она начала постить эротические снимки в Instagram, поэтому она начала сниматься в порно, объяснив это желанием быть собой. По словам знаменитости, в настоящее время она зарабатывает до 62 тысяч долларов в месяц.

Мейтленд Уорд снималась в таких сериалах, как "Правила совместной жизни", "Большой ремонт", "Дерзкие и красивые" и "Бостонская школа".

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