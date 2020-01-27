Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике: что известно

Советская и российская актриса Наталья Андрейченко, сыгравшая культовую роль няни в фильме про Мэри Поппинс, пропала в Мексике.

Об этом сообщил на странице артистки в Instagram ее PR-директор Ян Трунцев.

Наталья Андрейченко dietwink.com

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Так, по словам Трунцева, Андрейченко уже более суток не выходит на связь.

"В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем", – пишет PR-директор.

"Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось", – добавил Трунцев.

Наталья Андрейченко Instagram @natalya_andreychenko

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Наталья Андрейченко рассказала подробности о том, как в юности стала жертвой изнасилования. В интервью актриса вспомнила, как в 18 лет возвращалась после репетиции на такси. Но водитель внезапно свернул с пути, после чего набросился на девушку.

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