Актриса "Квартал 95" Кравец стала звездой клипа Бабкина "Спалах": смотреть видео онлайн

Украинский певец Сергей Бабкин вместе с актрисой студии "Квартал-95" Еленой Кравец представили совместный клип на песню "Спалах".

Ролик стал первым в жизни обоих артистов творческим экспериментом. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Идея создать такую коллаборацию возникла у артиста во время написания песни. Сергей решил привнести в нее женский взгляд и предложил Елене написать свою часть трека. Актриса стала автором речитатива. Таким образом в соавторстве артисты создали "Спалах", поделившись личными историями.

Сергей Бабкин и Елена Кравец Пресс-служба YULA

"Спалах" – это моя личная история любви, мое понимание того, как она зарождается. Это вспышка, которая происходит один раз в жизни. А Лена привнесла женский взгляд в мою мужскую историю. Во всей ее прозе есть некое согласие, собственное понимание того, о чем я говорю. Я знал, что Лена знакома с моим творчеством, посылом, он ей близок", – поделился своими впечатлениями Сергей Бабкин.

В свою очередь, звезда клипа Елена Кравец отметила, что опасалась разочаровать артиста. Она указала, что счастлива от того, что ей выпал шанс попробовать себя в новом амплуа.

Елена Кравец и Сергей бабкин Пресс-служба YULA

"Для меня работа с Сережей стала и невероятным удовольствием, подарком судьбы и, в то же время, своего рода вызовом, ведь нужно было постараться. Не хотелось его разочаровать... Даже во сне я не могла представить, что когда-нибудь мне выпадет такой шанс, такая удача – поработать над созданием песни вместе с человеком, чье творчество и чей талант я ценю много лет. Спасибо тебе, мироздание, я счастлива!" – отметила Кравец.

Также актриса "Квартала" добавила, что съемки в клипе Бабкина стали для нее "новой точкой отсчета".

Клип "Спалах" Скриншот видео (YouTube)

"Для меня "спалах" – это вспышка, озарение, искра, точка отсчёта, начало сотворения всего, чего не существовало до этого момента...Что-то очень важное, мистическое и божественное одновременно", – подытожила Елена.

Пользователи сети активно отреагировали на премьеру клипа. Всего за несколько часов его посмотрели более 70 тысяч фанатов. Многие из них отметили, что эксперимент артистов удался.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Кравец восхитила сеть трогательным фото со своими младшими детьми – близнецами Катей и Ваней.

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