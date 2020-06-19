Актриса из "Сватов" призналась в семейной трагедии: муж умер, дети ненавидят

Российская актриса украинского происхождения, которая сыграла в таких лентах как "Сваты", "Сыщики" и "Жених из Майами" Екатерина Зинченко поделилась трагической историей о своем муже и детях.

Так, по словам артистки, она является "неудачницей в личной жизни": ее муж умер в 2013 году. Об этом шла речь в проекте "Судьба человека" на канале "Россия 1" (видео смотрите в конце новости).

Также, по словам Зинченко, у нее есть большие проблемы с общением с детьми: дочь Екатерины Ксения не поддерживает с ней связь из-за многолетней обиды. Сын – лечится от наркозависимости и был вынужден проходить реабилитацию в психиатрической клинике.

Актриса Екатерина Зинченко (фото – Штуки-Дрюки)

"2013 год стал переломным для меня. Умер муж, сын с наркотиками в сумасшедший дом попал. Тогда было просто невыносимо жить. Да, тогда мы жили впроголодь... Сейчас есть все, только вот счастья нет, и время ушло", – грустно рассказала артистка.

Также она добавила, что дочь ненавидит ее, так как Зинченко "недолюбила" Ксению в детстве. Сыну же от нее нужны, преимущественно, деньги для лечения от пагубной зависимости.

Актриса Екатерина Зинченко (фото – Штуки-Дрюки)

"Сына периодически лечу от наркозависимости. С дочкой не общаюсь. Она меня ненавидит, говорит, что я ее недолюбила. А мне было тяжело, я хотела выжить, боролась за каждый кусок хлеба. Отец сына сразу сказал, что ребенок ему не нужен, мол, я должна сама решать, рожать мне или нет", – призналась 59-летняя актриса и добавила:

"Всех я тащила на своем горбу – сама растила детей, лечила мать после инсульта, ухаживала за глухим отцом... Но это было самое счастливое время – у меня были родители, дети, которым я была нужна... Сейчас родителей нет, дети ушли, собака умерла. Я осталась одна".

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