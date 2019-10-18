Актриса из сериала "Друзья" попала в жуткое ДТП: опубликовано видео

Популярная американская актриса Хелен Хант попала в жуткое ДТП в Лос-Анджелесе.

Так, видео с места аварии опубликовал портал TMZ. Известно, что Хелен ехала на своем черном внедорожнике и на перекрестке столкнулась с другим автомобилем. В момент дорожного инцидента актриса находилась на пассажирском сидении авто, которое перевернулось (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Хелен Хант Фото: TMZ

Хелен Хант попала в ДТП Фото: TMZ

Отмечается, что актрису экстренно госпитализировали, однако вскоре ее выписали. Сейчас жизни Хелен ничего не угрожает.

Машина актрисы перевернулась Фото: TMZ

Напомним, что Хелен Хант обладательница четырех премий "Эмми", трех "Золотых глобусов" и одного "Оскара". Известность актрисе принесли такие фильмы как: "Друзья" и "Без ума от тебя".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее автомобиль, который перевозил концертное оборудование российского певца Филиппа Киркорова, попал в ДТП на трассе под Волгодонском по пути в аннексированный РФ Крым.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!