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18 октября • обновлено в 08:43
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Актриса из сериала "Друзья" попала в жуткое ДТП: опубликовано видео

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Популярная американская актриса Хелен Хант попала в жуткое ДТП в Лос-Анджелесе.

Так, видео с места аварии опубликовал портал TMZ. Известно, что Хелен ехала на своем черном внедорожнике и на перекрестке столкнулась с другим автомобилем. В момент дорожного инцидента актриса находилась на пассажирском сидении авто, которое перевернулось (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Хелен Хант

Хелен Хант

Фото: TMZ

Хелен Хант попала в ДТП

Хелен Хант попала в ДТП

Фото: TMZ

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Отмечается, что актрису экстренно госпитализировали, однако вскоре ее выписали. Сейчас жизни Хелен ничего не угрожает.

Машина актрисы перевернулась

Машина актрисы перевернулась

Фото: TMZ

Напомним, что Хелен Хант обладательница четырех премий "Эмми", трех "Золотых глобусов" и одного "Оскара". Известность актрисе принесли такие фильмы как: "Друзья" и "Без ума от тебя".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее автомобиль, который перевозил концертное оборудование российского певца Филиппа Киркорова, попал в ДТП на трассе под Волгодонском по пути в аннексированный РФ Крым.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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