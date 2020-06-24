Актриса из окружения Лукашенко выступила против белорусского ОМОНа

Белорусская актриса Марта Голубева, которая ранее часто появлялась в компании президента страны Александра Лукашенко, высказалась против действий ОМОНа на фоне протестов.

В своем Instagram-аккаунте актриса опубликовала пост и stories, где осудила действия полиции во время задержания людей под магазином symbal.by. Ранее у этого же магазина изъяли 419 футболок с надписью "ПсихоЗ%", якобы намекающей на действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. После под магазином задержали несколько человек, которые стояли в очереди. Актриса заявила, что будет поддерживать этого производителя.

"Люди были задержаны за то, что стояли в очереди в магазине. Дорогие symbal.by, я буду носить вашу футболку каждый день. У меня также есть ваша чашка", – написала она.

Марта Голубева высказалась против действий ОМОНа Instagram Марты Голубевой

В отдельной публикации она отметила, что иногда хочется "не слышать, не видеть и не думать".

"Иногда хочется не слышать, не видеть и не думать. Но вы слышите, видите и думаете. В конце концов, твоя земля здесь. И она тоже все видит", – добавила Марта Голубева.

Сама Марта Голубева является актрисой Купальского театра и экс-солисткой группы "Верасы". В 2008 году она танцевала рядом с Лукашенко в День независимости и тем же летом арендовала квартиру неподалеку от резиденции президента. После она неоднократно появлялась на публике в компании Лукашенко и собирала арбузы на его участке.

Марта Голубева высказалась против действий ОМОНа Instagram Марты Голубевой

Марта Голубева вместе с Александром Лукашенко Наша Нива

Марта Голубева собирала арбузы на участке Лукашенко Белта

Марта Голубева вместе с Александром Лукашенко Наша Нива

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске после разгона и задержания участников акции протеста рапорты об увольнении написали 15 бойцов ОМОН.