Актриса из "Ксена: принцесса-воин" и "Робокоп-2" умерла в канун дня рождения
В Лос-Анджелесе, США, за день до своего 56-летия умерла американская актриса и танцовщица Галин Горг.
Причиной смерти стал рак. По словам сестры актрисы, злокачественное заболевание распространилось по всему телу Галин, захватив легкие, пишет The Mirror.
Когда ее состояние ухудшилось, женщину госпитализировали в онкологическую клинику. Врачи сразу озвучили трагический прогноз, спустя несколько дней Горг скончалась.
Отметим, пик карьеры Галин Горг пришелся на 1990-е годы, она была известна по ролям в фильме "Робокоп 2", "На гребне волны", а также по сериалам "Принц из Беверли-Хиллз", "Ксена: принцесса-воин", "Твин Пикс".
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