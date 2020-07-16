Актриса из "Ксена: принцесса-воин" и "Робокоп-2" умерла в канун дня рождения

Елена Кордунова Люди 10:13, 16.07.2020

В Лос-Анджелесе, США, за день до своего 56-летия умерла американская актриса и танцовщица Галин Горг.

Причиной смерти стал рак. По словам сестры актрисы, злокачественное заболевание распространилось по всему телу Галин, захватив легкие, пишет The Mirror.

Когда ее состояние ухудшилось, женщину госпитализировали в онкологическую клинику. Врачи сразу озвучили трагический прогноз, спустя несколько дней Горг скончалась.

Галин Горг
Апостроф

Отметим, пик карьеры Галин Горг пришелся на 1990-е годы, она была известна по ролям в фильме "Робокоп 2", "На гребне волны", а также по сериалам "Принц из Беверли-Хиллз", "Ксена: принцесса-воин", "Твин Пикс".

Галин Горг в фильме "Робокоп-2"
Факты
Галин Горг и Уилл Смит в сериале "Принц из Беверли-Хиллз"
1k.com.ua
Галин Горг в сериале "Ксена: принцесса-воин"
Факты

Как сообщал OBOZREVATEL, у знаменитого голливудского актера Джона Траволты внезапно на 58 году жизни скончалась супруга – актриса Келли Престон. Причиной стал рак груди с которым женщина боролась более двух лет.

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