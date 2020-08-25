Актриса из "Гарри Поттера" и сын основателя Playboy впервые стали родителями

Британская актриса, сыгравшая Панси Паркинсон в серии фильмов о Гарри Поттере, Скарлетт Бирн родила дочь от Купера Хефнера, сына основателя журнала Playboy Хью Хефнера.

Об этом отец новорожденной сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото с женой и ребенком. Девочку назвали в честь бабушки Купера – Бетси Олдридж-Конрад, которая умерла в июле 2020 года (снимок смотрите ниже).

"Мы рады сообщить, что родилась Бетси Роуз Хефнер. Мы с нетерпением ждем возможности оказаться дома и провести время вместе всей семьей", – поделился Хефнер.

В звездной пары родилась девочка Instagram Купера Хефнера

Отметим, пара сыграла свадьбу в 2019 году. До этого они встречались в течение шести лет. О беременности актрисы стало известно весной, а 11 июля она устроила в Zoom виртуальный baby shower.

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