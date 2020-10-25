Актриса Хилари Дафф станет мамой в третий раз

Американская актриса Хилари Дафф беременна в третий раз от своего мужа, музыканта группы The Come Clean Мэттью Коме.

О радостной новости знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

33-летняя Дафф опубликовала чувственное видео с любимым, на котором избранник исполнительницы нежно поглаживает ее округлившийся живот.

"Наша семья растет. Хотя пока больше я", – подписала снимок в Instagram актриса.

Отметим, что для Дафф это будет третий ребенок. От первого брака с Майклом Комри звезда воспитывает 8-летнего сына Луку. В Дафф и Мэттью также уже есть один общий ребенок — 2-х летняя дочь Бэнкс.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, звезды "Игры Престолов" Харингтон и Лесли впервые станут родителями.