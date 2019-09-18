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18 сентября • обновлено в 11:57
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Актеры, бизнесмены и "черный лебедь": какие звезды были на свадьбе Бондарчука

2.4т Читать материал на украинском

17 сентября в Санкт-Петербурге состоялась свадьба российского режиссера Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. На мероприятие были приглашены множество знаменитостей.

Так, среди приглашенных были Филипп Янковский и Антон Табаков, молодожены Собчак и Богомолов и многие другие.

Актеры, бизнесмены и "черный лебедь": какие звезды были на свадьбе Бондарчука
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Свадьбу посетили актрисы Анна Чиповская и Светлана Устинова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Антон Златопольский, глава группы "Боско" Михаил Куснирович, продюсеры Александр Роднянский и Илья Стюарт, племянник Бондарчука, актер Константин Крюков, дочь первого российского президента Бориса Ельцина Татьяна Юмашева с мужем.

Актер и ресторатор Антон Табаков

Актер и ресторатор Антон Табаков

fontanka.ru

Актеры, бизнесмены и "черный лебедь": какие звезды были на свадьбе Бондарчука

fontanka.ru

Актеры, бизнесмены и "черный лебедь": какие звезды были на свадьбе Бондарчука

fontanka.ru

Глава "Первого канала" Константин Эрнст

Глава "Первого канала" Константин Эрнст

fontanka.ru

Глава группы Bosco Михаил Куснирович

Глава группы Bosco Михаил Куснирович

fontanka.ru

Актер, режиссер Филипп Янковский

Актер, режиссер Филипп Янковский

fontanka.ru

Актеры, бизнесмены и "черный лебедь": какие звезды были на свадьбе Бондарчука

fontanka.ru

Гендиректор ВГТРК Антон Златопольский с супругой, телеведущей Дарьей Спиридоновой

Гендиректор ВГТРК Антон Златопольский с супругой, телеведущей Дарьей Спиридоновой

fontanka.ru

Продюсер Илья Стюарт

Продюсер Илья Стюарт

fontanka.ru

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов

fontanka.ru

Актрисы Светлана Устинова и Анна Чиповская

Актрисы Светлана Устинова и Анна Чиповская

fontanka.ru

Отметим, что Собчак произвела настоящий фурор в сети. Многие поклонники журналистки сравнили назвали ее "черным лебедем" из-за изысканного платья в темных тонах.

Актеры, бизнесмены и "черный лебедь": какие звезды были на свадьбе Бондарчука

Как ранее писал OBOZREVATEL, многие ожидали масштабное и дорогое торжество, потому что пара сняла особняк середины 18 века на Невском — Дом Беггровых. На мероприятие, которое было запланировано на 17 сентября, молодые пригласили около 200 человек, половине из которых оплатили дорогу и проживание в отеле.

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Персоны
Ксения Собчак Федор Бондарчук Паулина Андреева
Место
Россия Санкт-Петербург
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