Актеры, бизнесмены и "черный лебедь": какие звезды были на свадьбе Бондарчука

17 сентября в Санкт-Петербурге состоялась свадьба российского режиссера Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. На мероприятие были приглашены множество знаменитостей.
Так, среди приглашенных были Филипп Янковский и Антон Табаков, молодожены Собчак и Богомолов и многие другие.
Свадьбу посетили актрисы Анна Чиповская и Светлана Устинова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Антон Златопольский, глава группы "Боско" Михаил Куснирович, продюсеры Александр Роднянский и Илья Стюарт, племянник Бондарчука, актер Константин Крюков, дочь первого российского президента Бориса Ельцина Татьяна Юмашева с мужем.
Актер и ресторатор Антон Табаков
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Глава "Первого канала" Константин Эрнст
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Глава группы Bosco Михаил Куснирович
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Актер, режиссер Филипп Янковский
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Гендиректор ВГТРК Антон Златопольский с супругой, телеведущей Дарьей Спиридоновой
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Продюсер Илья Стюарт
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Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов
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Актрисы Светлана Устинова и Анна Чиповская
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Отметим, что Собчак произвела настоящий фурор в сети. Многие поклонники журналистки сравнили назвали ее "черным лебедем" из-за изысканного платья в темных тонах.
Как ранее писал OBOZREVATEL, многие ожидали масштабное и дорогое торжество, потому что пара сняла особняк середины 18 века на Невском — Дом Беггровых. На мероприятие, которое было запланировано на 17 сентября, молодые пригласили около 200 человек, половине из которых оплатили дорогу и проживание в отеле.
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