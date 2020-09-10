Актера сериала 'Слуга народа' обвинили в сексуальных домогательствах

Украинская актриса Татьяна Острецова обвинила актера из сериала "Слуга народа" Владимира Владимирова в сексуальных домогательствах.

Подробностями инцидента девушка поделилась на личной странице в Facebook. По словам Татьяны, мужчина неоднократно на съемочной площадке "лез руками ей между ног".

"Я была подвержена сексуальному домогательству на съемочной площадке! Мне сложно было решиться на этот пост, но я понимаю, что молчать худшее, что может сделать девушка в такой ситуации. Какой-то Владимиров Владимир во время сцены, неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать за колена, якобы успокаивать, этот мудак лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади – он лапал меня за ягодицы. Моя ошибка в том, что я сразу же не остановила съемки. Я четко понимала, что если я дам себе сейчас слабину и пущу на самотек эмоции – дальше я уже не смогу работать, поскольку внутри уже была истерика. Поэтому я боялась, что из-за меня сорвется смена. Я это признаю и жалею, что не прекратила это!" – заявила девушка.

Татьяна Острецова и Владимир Владимиров. коллаж

Facebook-аккаунт Татьяны Острецовой

Актриса также добавила, что на днях уже написала заявление в полицию, к которому добавила видео и другие имеющиеся у нее сейчас доказательства. Острецова поделилась, что эта ситуация нанесла ей большой моральный вред и что она пережила нервный срыв.

"По факту совершенных в отношении меня неправомерных действий, мной совместно с юристами предпринято ряд юридических мер. В том числе мы подали заявление о совершении преступления в полицию, добавив к нему видео и остальные, имеющиеся у меня на данный момент, доказательства. Подали его тогда, когда получили эти доказательства на руки и совместно с юристами продумали дальнейшие действия. Эта ситуация нанесла мне большой моральный вред. Я пережила нервный срыв и благодаря близким людям смогла справиться со всем потоком негатива и непонимания в мой адрес. Я испытываю огромную благодарность всем за поддержку!" – подытожила она.

Владимир Владимиров (Facebook-аккаунт Владимира Владимирова)

Facebook-аккаунт Татьяны Острецовой

Facebook-аккаунт Татьяны Острецовой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка издания The Bell Екатерина Аренина заявила, что игрок клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский неоднократно приставал к ней, когда ей было 15 лет.

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