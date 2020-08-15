Актера Ефремова выписали из больницы – СМИ

Российского актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, выписали из Боткинской больницы.

Как рассказал "ТАСС" адвокат звезды Эльман Пашаев, артист уже находится дома. При этом он заявил, что не знает пока о диагнозе Ефремова, хотя раньше утверждал, что врачи диагностировали у него инсульт.

Слова адвоката подтвердил изданию "Москва 24" и семейный врач Борис Круглый.

"Кто вам сказал, что он в больнице? Он уже дома", – отметил медик.

Ефремов потерял сознание в суде tvzvezda.ru

Напомним, 11 августа актер потерял сознание в Пресненском суде во время слушания дела об аварии. Сообщалось, что он попал в реанимацию с инсультом и передвигался в инвалидной коляске по больнице. Однако инсайдер опроверг информацию о диагнозе "Пятому каналу".

Во время одного из предыдущих слушаний свидетели рассказали, что за рулем внедорожника, который спровоцировал аварию, находился именно Ефремов, хотя эту информацию отрицали. В частности, Александр Добровинский опубликовал видео первых минут после ДТП, которое подтверждает причастность российского актера к трагедии.

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