Популярный французский актер Венсан Кассель попал в аварию в селе Арбонн, Франция.

Об этом пишет издание Mirror.

Венсан Кассель argumenti.ru

Так, сообщается, что 53-летнего актера подрезал автомобиль в то время, как он ехал на скутере. Из-за чего Кассель упал.

На помощь Венсану пришли пожарные. Артиста доставили в частную больницу PolyClinique d'Aguilera с травмами лица.

Венсан Кассель tv.ua

Спустя время после происшествия француз вышел на связь с поклонниками. В своих Instagram-stories актер написал:

"Я жив. Спасибо".

Венсан Кассель вышел на связь после аварии Instagram @vincentcassel

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