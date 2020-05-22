Актер Венсан Кассель попал в аварию: известны подробности

Анна Михно Люди 07:22, 22.05.2020 Обновлено: 07:49, 22.05.2020

Популярный французский актер Венсан Кассель попал в аварию в селе Арбонн, Франция.

Об этом пишет издание Mirror.

Венсан Кассель
argumenti.ru

Так, сообщается, что 53-летнего актера подрезал автомобиль в то время, как он ехал на скутере. Из-за чего Кассель упал.

На помощь Венсану пришли пожарные. Артиста доставили в частную больницу PolyClinique d'Aguilera с травмами лица.

Венсан Кассель
tv.ua

Спустя время после происшествия француз вышел на связь с поклонниками. В своих Instagram-stories актер написал:

"Я жив. Спасибо".

Венсан Кассель вышел на связь после аварии
Instagram @vincentcassel

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный российский художник Никас Сафронов в день своего рождения попал в серьезное ДТП в центре Москвы. В результате аварии художник разбил губу, повредил зуб и палец.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

У Баканова нашли фирму в Испании: главу СБУ поставили перед выбором

Лише 3,5 млн українців дивилися прес-конференцію Зеленського

Вантажі на авіакріслах. Карантинний експеримент від МАУ

"Мы каждый день в аду!" Врачи откровенно рассказали, что творится в Харьковской больнице

На Донбассе подорвали грузовик ВСУ и устроили обстрел: есть погибший, много раненых