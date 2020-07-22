Актер Ширвиндт о запрете на въезд в Украину: у меня физиологическое ощущение потери
Российский актер, звезда фильма "Ирония судьбы или С легким паром!" Александр Ширвиндт рассказал, что после запрета на въезд в Украину "ощущает физиологическую потерю" и очень скучает по украинским городам Киеве и Одессе.
В то же время Ширвиндт указал, что тоскует по Украине, однако не считает, что его поездка в Крым была поводом для запрета на въезд в страну. Об этом шла речь в интервью журналисту Дмитрию Гордону, полное видео опубликовано на YouTube (смотрите ролик в конце страницы).
"Я очень тоскую по Украине, потому что, понимаешь, сейчас не могу поехать к маме. В смысле, в Одессу… Она там родилась. Я не могу поехать к папе в Харьков. Потому что я невпускаемый, потому что я поехал в Севастополь. Там были замечательные ребята из "Общества книголюбов", они меня позвали с вечером. А оказалось, что я сволочь… И я, значит, из-за книголюбов в Севастополе не могу приехать на родину родителей. А я тоскую по Одессе очень…" – отметил российский актер.
Также он добавил, что не считает аннексированный Россией Крым ни украинской, ни российской территорией. Полуостров он назвал "своим".
"Я когда вижу эту, значит, круглосуточную полемику относительно наших дел (России и Украины – Ред.) с участием совершенно дрессированных политологов… Это театр. Но ужас-то в том… Крым ваш или Крым наш? Но Крым – мой. Ты понимаешь? Он мой. Я в нем вырос, в нем жил, я в Украине снимался в семи картинах. "Она вас любит" – это Киев. "Приходите завтра" с великим Савиным и Толей Папановым – это Одесса..." – рассказал Ширвиндт.
Артист пояснил, что отсутствие возможности посетить Украину является потерей для него, однако при этом он считает этот факт просто страницей своей биографии.
"То, что я лишен Украины, для меня это… Ну, не то что я об этом все время думаю, но перед интервью на меня нахлынуло… Поэтому начинать сейчас разбираться, кто есть ху, мне совершенно не интересно. Я тебе описываю свое личностное, физиологическое ощущение потери. Понимаешь? Это биография. Другой у меня нет и не будет уже. Я не могу начать в Гваделупе или на Бали все с начала и потом ждать, когда Бали присоединят к России", – подытожил актер.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках своего коллеги Олега Ефремова, отца Михаила Ефремова. По словам знаменитости, ему часто приходилось спасать от неприятностей ныне покойного артиста.