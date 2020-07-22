Актер Ширвиндт о запрете на въезд в Украину: у меня физиологическое ощущение потери

Российский актер, звезда фильма "Ирония судьбы или С легким паром!" Александр Ширвиндт рассказал, что после запрета на въезд в Украину "ощущает физиологическую потерю" и очень скучает по украинским городам Киеве и Одессе.

В то же время Ширвиндт указал, что тоскует по Украине, однако не считает, что его поездка в Крым была поводом для запрета на въезд в страну. Об этом шла речь в интервью журналисту Дмитрию Гордону, полное видео опубликовано на YouTube (смотрите ролик в конце страницы).

Ширвиндт дал интервью Гордону РБК

"Я очень тоскую по Украине, потому что, понимаешь, сейчас не могу поехать к маме. В смысле, в Одессу… Она там родилась. Я не могу поехать к папе в Харьков. Потому что я невпускаемый, потому что я поехал в Севастополь. Там были замечательные ребята из "Общества книголюбов", они меня позвали с вечером. А оказалось, что я сволочь… И я, значит, из-за книголюбов в Севастополе не могу приехать на родину родителей. А я тоскую по Одессе очень…" – отметил российский актер.

Также он добавил, что не считает аннексированный Россией Крым ни украинской, ни российской территорией. Полуостров он назвал "своим".

Александр Ширвиндт рассказал об отношении к Украине Афиша Daily

"Я когда вижу эту, значит, круглосуточную полемику относительно наших дел (России и Украины – Ред.) с участием совершенно дрессированных политологов… Это театр. Но ужас-то в том… Крым ваш или Крым наш? Но Крым – мой. Ты понимаешь? Он мой. Я в нем вырос, в нем жил, я в Украине снимался в семи картинах. "Она вас любит" – это Киев. "Приходите завтра" с великим Савиным и Толей Папановым – это Одесса..." – рассказал Ширвиндт.

Артист пояснил, что отсутствие возможности посетить Украину является потерей для него, однако при этом он считает этот факт просто страницей своей биографии.

"То, что я лишен Украины, для меня это… Ну, не то что я об этом все время думаю, но перед интервью на меня нахлынуло… Поэтому начинать сейчас разбираться, кто есть ху, мне совершенно не интересно. Я тебе описываю свое личностное, физиологическое ощущение потери. Понимаешь? Это биография. Другой у меня нет и не будет уже. Я не могу начать в Гваделупе или на Бали все с начала и потом ждать, когда Бали присоединят к России", – подытожил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках своего коллеги Олега Ефремова, отца Михаила Ефремова. По словам знаменитости, ему часто приходилось спасать от неприятностей ныне покойного артиста.