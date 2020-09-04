Актер сериала "Санта-Барбара" покончил с собой

61-летний актер Питер Ликасси, сыгравший в сериале "Санта-Барбара", покончил с собой. Он много лет боролся с депрессией.

О трагедии, которая случилась 27 августа, недавно сообщил друг и коллега звезды Майкл Сигел на своей странице в Facebook.

"Питер был невероятно талантлив. Умный, замечательный актер и гениальный комик. Он был добрый и щедрый, всегда поддерживал. Он также отстаивал то, во что верил", – вспомнил о покойном Сигел.

Крайний справа – Питер Ликасси. Facebook Michael Siegel

Отметим, Ликасси родился 1 апреля 1959 года. На экранах дебютировал в 1984 году в комедии Cheeseball Presents. Также он сыграл в культовом фильме 1987 года "Клоуны-убийцы из космоса" (Killer Klowns from Outer Space).

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