Актер Логинов умер перед зданием театра, где работал: что стало причиной и чем он известен

В воскресенье, 27 сентября в Москве внезапно умер российский актер Никита Логинов, известный по фильмам "ДМБ", "Ледниковый период" и "Антикиллер".

Ему было 56 лет. Артист упал прямо возле здания театра "Около дома Станиславского", где работал ведущим актером более 40 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. OBOZREVATEL предлагает узнать, чем известен Никита Логинов.

Так, друзья актера подтвердили, что у актера случился сердечный приступ – он выходил после репетиции из здания театра, когда ему внезапно стало плохо. Медики не успели спасти артиста, они отметили, что "Логинов умер мгновенно".

Никита Логинов умер от остановки сердца. Facebook-страница театра

"В небольшом театре у каждого свое место, потому уход Никиты оставляет зияющую пустоту", – отметили на странице театра в Facebook.

Напомним, артист известен широкой аудитории благодаря ролям в фильмах "Антикиллер", "ДМБ", "Последний мент", "Московская сага", "Адвокат-9", "Неудача Пуаро", "Пятая стража", "Москва. Три вокзала" и другим.

Логинов в фильме "Полумгла" (2005 год). Гаазета. Ру

В 1990 году Логинов окончил режиссерский факультет Московского института культуры. В студенческие годы артист дебютировал в кино, снявшись в картине "Мы – ваши дети". С тех пор он принял участие в съемках двух десятков полнометражных лент и сериалов.

Никита Логинов снялся в ленте "Антикиллер" (2002 год). Гаазета. Ру

В последние годы Логинов работал в театре "Около дома Станиславского", где играл в спектаклях по произведениям "Бег" Михаила Булгакова, "Вчера наступило внезапно, Винни-Пух или Прощай, Битлз" Алана Милна, "Муми-Тролль и комета" Туве Янссон, "Нужна драматическая актриса ("Лес")" Александра Островского, "Оккупация милое дело. О, Федерико!" Татьяны Орловой, "Русская тоска" Лилии Загорской и Юрия Погребничного, "С любимыми не расставайтесь" Александра Володина, "Сарай №12" Виктора Пелевина, "Три мушкетера" Александра Дюма, "Три сестры" Антона Чехова, "Чевенгур" Андрея Платонова и других.

Логинов в фильме "Ледниковый период" (2002 год). Гаазета. Ру

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Олег Тудан из Черновцов умер 27 сентября после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.