Главная Новости
1 апреля • обновлено в 10:57
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Актер из "Звездных Войн" умер из-за коронавируса

1.6т
Читать материал на украинском

31 марта британский актер Эндрю Джек на 76 году жизни скончался в больнице города Черсти от коронавируса.

Об этом сообщает американский актер и продюсер Грег Грюнберг в Twitter.

Актер из "Звездных Войн" умер из-за коронавируса

Это произошло из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Жена актера находится на карантине в Австралии, поэтому даже не смогла попрощаться с ним.

Джек работал с актерами диалект-тренером, однако в некоторых фильмах снимался и сам. В частности он играл разные роли в медиафраншизе "Звездные войны", а также в романтической комедии "Кейт и Лео".

Напомним, что 25 марта стало известно, что у принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19.

При этом больной коронавирусом принц Чарльз недавно общался с королевой Елизаветой II.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Уэльский Чарльз мог заразиться вирусом от князя Монако Альбера II, с которым он встречался ранее.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги