Актер из "Звездных Войн" умер из-за коронавируса

31 марта британский актер Эндрю Джек на 76 году жизни скончался в больнице города Черсти от коронавируса.

Об этом сообщает американский актер и продюсер Грег Грюнберг в Twitter.

Это произошло из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Жена актера находится на карантине в Австралии, поэтому даже не смогла попрощаться с ним.

Джек работал с актерами диалект-тренером, однако в некоторых фильмах снимался и сам. В частности он играл разные роли в медиафраншизе "Звездные войны", а также в романтической комедии "Кейт и Лео".

Devastated to hear of the passing of the wonderful, talented, beloved gentleman #AndrewJack. He is one of the kindest people I’ve ever worked with. Please stay safe. Please stay home!!! #RIPAndrewJack pic.twitter.com/VqmmGkxaOF — GreG GrunberG (@greggrunberg) March 31, 2020

Напомним, что 25 марта стало известно, что у принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19.

При этом больной коронавирусом принц Чарльз недавно общался с королевой Елизаветой II.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Уэльский Чарльз мог заразиться вирусом от князя Монако Альбера II, с которым он встречался ранее.

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