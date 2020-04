Актер из "Звездных Войн" умер из-за коронавируса

31 марта британский актер Эндрю Джек на 76 году жизни скончался в больнице города Черсти от коронавируса.

Об этом сообщает американский актер и продюсер Грег Грюнберг в Twitter.

Это произошло из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Жена актера находится на карантине в Австралии, поэтому даже не смогла попрощаться с ним.

Джек работал с актерами диалект-тренером, однако в некоторых фильмах снимался и сам. В частности он играл разные роли в медиафраншизе "Звездные войны", а также в романтической комедии "Кейт и Лео".

Devastated to hear of the passing of the wonderful, talented, beloved gentleman #AndrewJack. He is one of the kindest people I’ve ever worked with. Please stay safe. Please stay home!!! #RIPAndrewJack pic.twitter.com/VqmmGkxaOF