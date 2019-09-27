Актер из сериала "Глухарь" экстренно госпитализирован: что известно

Известный российский актер Виктор Балабанов, который снимался в сериале "Глухарь", был срочно госпитализирован.

Как сообщает российский "Пятый канал", он попал в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем в пятницу, 27 сентября.

Уточняется, что у Балабанова произошла желудочная тахикардия (нарушение ритма сердца – аритмия. – Ред.). Журналисты выясняют обстоятельства. Известно, что актеру предстоит лечение, однако информации, в каком именно он состоянии – нет.

Виктор Балабанов - "Глухарь-2" Наталья1982 - "Кино-театр"

Виктор Балабанов – советский и российский актер театра и кино, член Союза кинематографистов России, член Союза театральных деятелей России, член Гильдии актеров кино России, член партии "Яблоко".

Виктор Балабанов госпитализирован Victorbalabanov.com

На его счету – свыше 140 ролей в кино и 108 ролей в театре. Из-за внешности часто играл в фильмах и сериалах советского политического деятеля Вячеслава Молотова, а также Никиту Хрущева, Владимира Ленина.

Широкую популярность актер получил в российских сериалах, среди которых "Солдаты", "Зверобой", "Час Волкова" и "Глухарь".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе был экстренно госпитализирован в московскую клинику с инфарктом известный российский музыкант и актер Петр Мамонов.

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